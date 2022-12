Cela fait presque 100 jours qu’iOS 16 est disponible sur iPhone et sa part d’installation s’approche des 70%. Selon les données de Mixpanel, 68,95% des iPhone ont déjà la dernière version du système d’exploitation d’Apple.

Dès le lancement, iOS 16 avait attiré plus d’utilisateurs qu’iOS 15 un an plus tôt. Dans les 24 heures qui ont suivi la sortie, la mise à jour avait été installée sur 6,71% des iPhone. 10 jours plus tard, la part d’installation est passée à 23,72%. Aujourd’hui, c’est 68,95%. Pour rappel, Apple a sorti la version finale d’iOS 16 pour iPhone le 12 septembre.

iOS 16 est donc actuellement à 68,95%. iOS 15 le suit avec 24,78% et les versions précédentes cumulent à 6,27% selon les données du jour.

On peut se douter que la part de marché va continuer à grimper au fil des semaines. Cela s’explique par deux raisons. La première est l’arrivée prochaine d’iOS 16.2, avec plusieurs nouveautés intéressantes comme le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes et d’autres éléments sur iCloud, Apple Music Sing, de nouveaux widgets pour l’écran de verrouillage, de nouvelles options pour l’écran toujours activé (always-on display) sur les iPhone 14 Pro, et plus encore. Tout cela va attirer du monde.

La seconde raison est liée à Noël, une période où plusieurs personnes vont recevoir un nouvel iPhone et celui-ci sera sous iOS 16 par défaut. Cela va aider à augmenter la part de marché d’iOS 16.