Apple continue de perdre de la valeur à la Bourse, avec sa capitalisation qui est tombée sous le seuil des 2 000 milliards de dollars. Cela intervient après une année 2022 un peu chamboulée avec l’action AAPL qui a connu une belle chute (tout comme le reste des autres groupes technologiques). Le fabricant avait atteint le cap des 3 000 milliards il y a un an.

Pourquoi ces baisses ? Apple a eu du mal à expédier les iPhone 14 Pro et Pro Max pendant la saison des fêtes en raison des restrictions imposées à l’usine de Foxconn en Chine, en lien avec le Covid-19.

L’usine située à Zhengzhou, connue sous le nom d’iPhone City, produit la grande majorité des appareils haut de gamme d’Apple. En novembre, des milliers de travailleurs avaient fui ou organisé des protestations contre les règles extrêmes du Covid-19. Mais Foxconn a mis fin à la plupart de ces restrictions le mois dernier et a offert davantage d’incitations aux employés, nouveaux et actuels.

D’autre part, les investisseurs se méfient également de la hausse des taux d’intérêt et de la baisse de la confiance des consommateurs, qui pourraient nuire à la demande pour les produits haut de gamme d’Apple.

Et pas plus tôt qu’aujourd’hui, il a été révélé qu’Apple a demandé à plusieurs fournisseurs de fabriquer moins de composants pour certains produits, notamment les AirPods, l’Apple Watch et les MacBook, en raison de la baisse de la demande. Tout cela réunit ne rassure pas vraiment les actionnaires.