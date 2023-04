Le MacBook Air de 15 pouces n’est plus très loin, mais quel sera son processeur ? Ce serait bien la puce M2 et non M3. L’information avait déjà été suggérée il y a quelques jours et elle l’est de nouveau aujourd’hui.

Le leaker coréen yeux1122 affirme qu’Apple a pris la décision d’utiliser sa puce M2 dans le MacBook Air de 15 pouces. Ainsi, ce modèle aura le même processeur que le MacBook Air de 13 pouces. Le dernier modèle en date a vu le jour en juillet 2022.

Le mois dernier, nous avons appris qu’Apple avait temporairement suspendu la production de ses puces M2 au début de 2023, notamment parce que les ventes de Mac ont connu une importante chute (-40%). La production a depuis repris, mais cela n’a représenté que la moitié du volume par rapport à la même période l’année dernière.

Cet élément et d’autres facteurs, dont les conditions du marché et l’ajustement des stocks, auraient donc poussé Apple à partir sur la puce M2 pour son MacBook Air de 15 pouces. La date de sortie exacte de l’ordinateur portable n’est pas encore connue, mais cela semble une question de semaines. Il est possible qu’Apple attende la WWDC en juin pour révéler officiellement sa nouvelle machine.

Du coup, qu’en est-il de la puce M3 ? Il faudra visiblement attendre encore quelques mois avant de découvrir le premier Mac qui embarquera le processeur. Pour rappel, cette génération aura la particularité d’avoir une gravure en 3 nm, contre 5 nm aujourd’hui. Cela va permettre d’améliorer les performances générales tout en réduisant la consommation d’énergie, ce qui va être positif pour l’autonomie.