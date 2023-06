La WWDC 2023 démarrera officiellement demain à partir de 19h heure française, et cette année, Apple devrait nous dévoiler une véritable avalanche de nouveautés. iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, nouveaux Mac, masque XR Reality Pro, les annonces devraient se succéder à train d’enfer. A quelques dizaines d’heures de cet évènement très attendu par le petit monde de la tech, il est donc sans doute temps de débroussailler un peu les nombreuses annonces probables. Et puis après tout, cela ne fait pas de mal de saliver à l’avance sur les plats qui nous seront (probablement) servis.

iOS 17 :

Ce sera sans doute l’un des très gros morceaux de la WWDC 2023. iOS 17 devrait disposer de nombreuses nouvelles fonctions, dont :

Une toute nouvelle app de journalisation intégrée à l’app Localiser

Un mode Smart Display destiné uniquement au modèles d’iPhone 14 Pro et 15 Pro, qui est en fait un mode Always On (écran toujours allumé). Ce mode disposerait aussi d’un affichage horizontal. L’utilisateur d’iPhone pourra enfin consulter les notifications, la météo ou les rendez-vous à venir, etc. sans même devoir allumer son précieux.

Une nouvelle app Santé capable de détecter les émotions journalières de l’utilisateur. Les informations ophtalmologiques pourront aussi intégrer l’app.

Sideloading et App Store alternatifs : ce devrait être LA grande annonce pour iOS 17, celle aussi qui va permettre à Apple de se mettre en conformité avec les règles européennes en préparation. iOS ouvert aux boutiques applicatives tierces, ce n’est plus un fantasme (mais il faudra assumer les risques de sécurité qui iront avec). Le Sideloading et les App Store alternaifs concerneraient cependant uniquement les versions d’iOS 17 distribuées en Europe.

Une grosse mise à jour de l’app Cartes ainsi que des fonctions AirPlay et SharePlay.

iPadOS 17 :

Peu de grosses évolutions sont attendues pour la prochaine mouture d’iPadOS, si ce n’est que cette nouvelle mouture du système d’exploitation de l’iPad devrait intégrer certaines des nouveautés d’iOS 17, à savoir l’app de journalisation, la grosse mise à jour de l’app Santé, et peut-être le Sideloading pour les iPad vendus en Europe.

macOS 14 :

Presque rien n’a fuité, mais là encore certaines nouveautés d’iOS 17 devraient être disponibles pour le prochain macOS (journalisation notamment)

tvOS 17 :

Même pas une rumeur à se mettre sous la dent, nada.

watchOS 10 :

L’OS de l’Apple watch devrait bénéficier d’un gros coup de fouet cette année. On attend notamment :

L’interface principale serait profondément modifiée et devrait enfin afficher des Widgets (dont les Widget Stacks), ce qui signifie qu’il sera possible de naviguer dans certains Widgets et bien sûr les widgets des apps Apple (Santé, Bourse, Météo, Calendrier, etc.)

La Couronne digitale de l’Apple Watch servirait aussi à afficher les Widgets plutôt qu’à accéder au home Screen.

Une app Bourse profondément revue pour tenir compte des écrans plus larges des derniers modèles d’Apple Watch.

Le scan des émotions journalières de l’utilisateur (synchronisable avec l’app Santé

MacBook Air 15 pouces :

Si l’on en croit Bloomberg, Apple dévoilerait un modèle de MacBook Air avec une dalle de 15 pouces, mais une dalle à la résolution identique à celle de l’actuel modèle 14 pouces (on y perdrait donc un peu en densité de pixels). Ce MacBook Air serait en outre équipé d’un processeur M2.

Mac Studio M2 Max et M2 Ultra :

C’est la rumeur la plus récente. Apple aurait donc bien un nouveau Mac Studio sous le bras, cette fois équipés des surpuissants M2 Max et M2 Ultra. Pour rappel, le M2 Max embarque 12 cœurs de CPU et 30 cœurs de GPU et peuvent supporter jusqu’à 96 Go de RAM. Le M2 Ultra, c’est deux fois ces specs (24 cœurs CPU, etc.) ! Le prix devrait bien sûr être particulièrement salé.

Apple Reality Pro :

Le clou de la keynote, c’est lui, le premier masque XR d’Apple, qui s’annoncera avec une fiche technique absolument monstrueuse : écrans micro OLED 4K ou 5K à 4000 ppp et 5000 nits, 120° de FoV, lentilles Pancake, 2 processeurs dont un équivalent au M2 (avec partie GPU boostée,), une quinzaine de capteurs ou caméras dont un LiDAR et deux caméras couleurs pour le passthrough (AR), une batterie déportée (2 heures de capacité) pour maintenir un design ultra fin et léger (entre environ 300 grammes), l’IPD automatique, des fonctions d’eye tracking, de hand tracking et de face tracking, une interface dédiée, un App Store remanié pour le masque et bien sûr une grosse partie de l’écosystème logiciel d’Apple adapté pour le nouveau précieux (Apple Arcade XR, Plans XR, Apple Music XR, Apple TV XR, Apple TV+ XR, Fitness + XR, suite Créative et bureautique, multi écrans etc.). Un kit de développement destiné sera très probablement disponibles pour les développeurs dès la fin de la conférence. L’appareil serait proposé en plusieurs coloris et son prix devrait avoisiner les 3000 dollars.