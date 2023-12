L’action d’Apple (AAPL) a réussi à grimper tout au long de 2023, avec un gain de 49% entre le 1er janvier et aujourd’hui. Le cours est actuellement à 193,32 dollars. Mais le bilan n’est pas tout à fait positif.

Une hausse pour AAPL en 2023

Il s’agit certes d’une hausse entre janvier et la fin de 2023, mais Apple a quelque peu déçu si l’on compare avec les autres entreprises technologiques. L’action de Nvidia a plus que triplé, par exemple. Pour Meta (Facebook, Instagram), ce fut presque une hausse de 200%. Chez Tesla, l’action a plus que doublé. Pour Amazon, le gain a été de 83%. Du côté d’Alphabet (Google) et Microsoft, les hausses furent respectivement de 59% et 57%.

Comment expliquer la performance d’Apple par rapport aux autres entreprises technologiques ? C’est en partie lié au marché des smartphones et ordinateurs, ainsi qu’aux résultats financiers d’Apple. Au cours de l’été par exemple, les ventes totales de smartphones ont été les plus faibles depuis plus de dix ans. Aussi, les ventes de Mac ont chuté.

Cela se ressent aussi au niveau des résultats financiers d’Apple. En 2023, Apple a connu sa plus longue baisse de chiffre d’affaires en 22 ans, enregistrant quatre trimestres consécutifs de baisse des ventes. D’autre part, le groupe n’a pas renouvelé ses iPad durant l’année. C’est la première fois que cela arrive depuis le lancement du premier iPad en 2010.

En cumulant tous les éléments, on se retrouve avec des marchés et analystes qui sont un peu déçus. À voir maintenant si 2024 va être une meilleure année pour Apple, notamment avec le lancement du casque Vision Pro. Il arrivera d’abord aux États-Unis avec un prix de 3 499 dollars.