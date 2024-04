Apple a habitué tout le monde à proposer un nouveau coloris au printemps pour ses iPhone. Cela fait un moment maintenant que ce scénario a lieu. Mais ce ne serait pas le cas pour l’iPhone 15.

L’année dernière par exemple, Apple a annoncé un coloris jaune pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Un an plus tôt, il y avait eu le coloris vert pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Plus. Et en 2021, il y a eu la variante mauve pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.

À chaque fois, l’annonce du nouveau coloris se fait en mars ou en avril. Mais si l’on en croit une indiscrétion du leaker Instant Digital, Apple n’a pas prévu un nouveau coloris pour l’iPhone 15 au printemps. De plus, Apple a déjà annoncé les nouveaux bracelets pour Apple Watch et coques pour iPhone pour le printemps 2024, mais il n’y a eu aucune autre annonce.

Pourquoi l’iPhone 15 n’aurait-il pas le droit à un nouveau coloris printanier ? Pas de réponse pour le moment. Il serait surprenant que ce soit lié à un quelconque problème de production. Apple a des soucis de production en ce moment, mais cela concerne l’écran OLED du nouvel iPad Pro qui arrivera en mai.

Apple a l’habitude d’annoncer ses nouveaux coloris à l’aide d’un simple de communiqué de presse. Mais il n’y en aura visiblement pas cette année. Pour rappel, les iPhone 15 et 15 Plus sont disponibles en bleu, rose, jaune, vert et noir.