L’arrivée du Vision Pro se prépare en Europe, avec plusieurs boutiques — dont celles en France — qui ont reçu pour consigne de faire de la place au niveau de leurs stocks selon WatchGeneration.

Officiellement, les employés des Apple Store ne savent pas pourquoi il faut faire de la place dans les boutiques. Mais il est fort probable que ce soit pour anticiper l’arrivée du Vision Pro, surtout que les récentes rumeurs ont suggéré ont un lancement après la WWDC 2024. Celle-ci se tiendra du 10 au 14 juin.

Plus tôt dans le mois, Apple a commencé à organiser des sessions de formation et a envoyé par avion des centaines d’employés de ses magasins internationaux à Cupertino en Californie, pour apprendre à faire des démonstrations de l’appareil pour les clients. La formation a duré jusqu’à quatre jours. Les employés envoyés à Cupertino devaient ensuite former leurs collègues dans les boutiques physiques.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis depuis le mois de février avec un premier prix de 3 499 dollars. Il est possible de se rendre en Apple Store pour essayer le casque avec une session dédiée et diverses démos. Néanmoins, il y a une importante baisse de demandes pour les essais aux États-Unis, à tel point que les Apple Store vendent seulement quelques casques par semaine. Apple espère bien que le lancement en Europe va permettre d’attirer beaucoup plus de monde, même si ce sera compliqué à cause du prix élevé.

Plusieurs pays vont avoir le droit au casque, dont la Chine, le Canada, le Japon, Singapour, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et la Corée du Sud si l’on en croit les fuites.