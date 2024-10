Apple va bientôt officialiser les MacBook Pro avec les puces M4 et ça bouge du côté des chaînes de production. Les fournisseurs sont prêts, juste avant la commercialisation.

Digitimes indique :

Apple devrait dévoiler en octobre de nouveaux modèles de MacBook Pro équipés de la dernière puce M4, ce qui pourrait stimuler les livraisons de composants connexes. Cette tendance est évidente dans les rapports de revenus des fabricants de composants tels que Jarllytec et Shin Zu Shing pour le mois de septembre. Quanta a également vu ses livraisons d’ordinateurs portables passer à 4,9 millions d’unités en septembre, soit une augmentation de 13% par rapport au mois d’août.

Les fuites indiquent qu’Apple devrait annoncer ce mois-ci les premiers Mac M4. On devrait retrouver les MacBook Pro, iMac et Mac mini. Ce dernier devrait être le plus intéressant, puisque les rumeurs parlent d’un nouveau design plus compact. Pour ce qui est des MacBook Pro et iMac, Apple ne va pas toucher au design.

Le MacBook Pro M4 a déjà fuité en Russie, avec plusieurs personnes qui ont mis la main dessus et qui ont publié des vidéos de l’ordinateur portable. Cela a notamment permis de confirmer quelques informations, comme le fait qu’Apple proposera 16 Go de RAM par défaut et non plus 8 Go. Il y aura également trois ports Thunderbolt 4, contre deux ports Thunderbolt 3 sur les modèles existants.

Reste à savoir comment Apple va annoncer ses Mac M4. Aura-t-on le droit à une keynote ? Ou s’agira-t-il d’une simple annonce avec un communiqué de presse, comme ce fut le cas pour l’iPad mini 7 cette semaine ?