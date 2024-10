Apple Intelligence va être disponible avec iOS 18.1, mais il s’agira d’une version limitée de l’IA au lancement. En effet, seule une poignée de fonctionnalités seront disponibles. Il faudra attendre de futures mises à jour pour tout avoir. Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS, évoque justement ce point dans une interview avec le Wall Street Journal.

Une approche différente avec Apple Intelligence

« C’est un grand pas en avant », a déclaré Craig Federighi concernant le lancement d’Apple Intelligence, expliquant la stratégie prudente d’Apple en matière d’intégration de l’IA dans ses appareils. Il explique qu’Apple a la philosophie suivante : « Essayons de faire en sorte que chaque élément soit correct et sortons-le quand il est prêt ».

Au lancement, Apple Intelligence proposera des outils d’écriture pour reformuler du texte, avoir des résumés et un outil pour effacer des éléments gênants sur une photo. Un maximum d’opérations est réalisé directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Mais quand c’est nécessaire, les données sont envoyées sur le cloud. Apple passe alors par son système Private Cloud Compute qui fait le nécessaire pour chiffrer les contenus. Ainsi, ni Apple ni d’autres personnes ne peuvent savoir quel a été le contenu envoyé par l’utilisateur.

Cette approche est différente de celle d’OpenAI avec ChatGPT et d’autres outils d’intelligence artificielle. La plupart de ces services se reposent exclusivement sur le cloud. Selon Craig Federighi, l’approche d’Apple, axée sur la protection de la vie privée, explique également pourquoi Siri n’offrira pas le type de réponses que l’on pourrait obtenir avec un outil comme ChatGPT.

« Il y a un compromis entre les capacités », explique-t-il. « Ces autres chatbots sont parfaits si vous voulez leur poser une question sur la mécanique quantique et leur demander d’écrire un poème à ce sujet, mais ils n’ouvriront pas votre garage ou n’enverront pas de message. Ces mondes convergeront-ils ? Bien sûr ».

Une sortie progressive pour les fonctionnalités d’IA

Le calendrier maintenant. Comme dit précédemment, la version initiale d’Apple Intelligence sera légère en matière de fonctionnalités. Plusieurs d’entre elles annoncées en juin lors de la WWDC 2024 arriveront progressivement au fil des mois.

Il faudra attendre iOS 18.2 avant la fin de l’année pour avoir l’intégration de ChatGPT, Image Playground pour générer des images et Genmoji pour créer des emojis. Au printemps 2025, Apple proposera iOS 18.4 qui intégrera le nouveau Siri bien plus performant. Il y aura également une sensibilisation à l’écran pour des commandes contextuelles, un contexte personnel pour une meilleure compréhension des données de l’utilisateur et des capacités étendues de contrôle des applications.

Concernant la fonction Clean Up qui permet de supprimer des éléments gênants sur une photo grâce à l’IA, Craig Federighi dit qu’Apple a une approche différente de la concurrence. L’outil permet aux utilisateurs de supprimer des objets ou des personnes indésirables des images, mais évite les modifications plus complexes générées par IA, comme le changement de l’arrière-plan. « Les gens considèrent le contenu photographique comme un indicateur de la réalité », explique le responsable. « Il est important pour nous de contribuer à la diffusion d’informations exactes et non d’images fantaisistes ».

Une mention est présente dans l’application Photos quand l’outil Clean Up a été utilisé

Pas de disponibilité dans l’Union européenne au lancement

S’exprimant de manière plus générale sur le déploiement des fonctionnalités d’Apple Intelligence, Craig Federighi a déclaré : « Il s’agit d’un arc de plusieurs années, honnêtement, voire de décennies, au cours duquel cette technologie va se déployer, et nous allons donc le faire de manière responsable ».

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence seront disponibles sur les iPhone 15 Pro et tous les iPhone 16, ainsi que sur les iPad et Mac Apple Silicon (puces M1, M2, M3 ou M4). Au lancement d’Apple Intelligence le 28 octobre, il faudra avoir son appareil configuré en anglais américain pour profiter de l’IA. De plus, ce ne sera pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Quant au français, le support de la langue aura lieu en 2025.