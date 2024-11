Faut-il acheter l’iPhone 16 ? Pour Tim Cook, Apple Intelligence est en tout cas « une raison convaincante » pour mettre de côté votre iPhone existant et acheter le dernier modèle en date.

Le patron d’Apple a fait cette déclaration lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple. Un analyste l’a questionné sur les mises à niveau d’iPhone et notamment sur le fait qu’Apple Intelligence a eu (ou non) un impact sur les ventes d’iPhone 16.

Il y a beaucoup de choses là-dedans. En ce qui concerne Apple Intelligence, nous pensons qu’il s’agit d’une raison convaincante de mise à niveau. Mais nous venons de lancer [Apple Intelligence] il y a trois jours, et donc ce que nous avons maintenant du point de vue des données, c’est le chiffre que je viens de mentionner, à savoir qu’iOS 18.1 a un taux d’adoption deux fois supérieur à celui d’iOS 17.1. Cela montre clairement qu’il y a un certain niveau d’intérêt.

Apple Intelligence est disponible depuis lundi avec iOS 18.1 sur iPhone, sauf dans les pays de l’Union européenne. Il est toutefois possible de l’utiliser sur Mac avec macOS 15.1.

Lors d’une autre question, Tim Cook a déclaré :

Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à propos d’Apple Intelligence et du déploiement qui nous attend. Je suis évidemment aussi sur les versions futures et cela change ma vie de tous les jours. Je suis très enthousiaste à propos des fonctions de santé que nous sommes en train de déployer. Le nombre d’e-mails que je reçois déjà de clients qui ont passé le test auditif et utilisent leurs AirPods Pro 2 comme aide auditive est tout simplement stupéfiant et fait chaud au cœur à lire.