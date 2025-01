Apple TV+ a franchi une étape dans son intégration au paysage audiovisuel français en signant, pour la première fois, un accord avec des organisations professionnelles du secteur. Cet engagement d’investissement s’étend sur une durée de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027.

Un accord entre Apple TV+ et l’audiovisuel français

Apple TV+ devra investir 20% de son chiffre d’affaires annuel net de l’année précédente en France dans le développement et la production d’œuvres audiovisuelles européennes et françaises.

Les syndicats signataires, comprenant AnimFrance, Satev, Sedpa, Spi, Uspa, ainsi que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), soulignent que cet accord vise à orienter les investissements d’Apple TV+ vers des productions patrimoniales. Cela inclut des œuvres de fiction, d’animation, des documentaires de création et des spectacles vivants, avec une priorité marquée pour les œuvres d’expression originale française et la création indépendante.

L’accord s’inscrit dans le cadre du décret Smad, mis en place en juillet 2021, qui impose aux plateformes de streaming étrangères des obligations similaires à celles des services audiovisuels établis en France. Ce décret a pour objectif de garantir un soutien équitable à la production audiovisuelle et cinématographique nationale.

Pour rappel, il y a déjà du contenu français sur Apple TV+, dont la série Liaison avec Vincent Cassel et Eva Green. Il y a également eu La Maison avec Lambert Wilson et Carole Bouquet. On peut également citer Les Gouttes de Dieu et la future série À l’ombre des forêts.

Une réaction positive de l’Arcom

L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel français, a exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet accord par Apple TV+. Dans un communiqué, l’organisme a affirmé qu’Apple « s’engage à soutenir encore davantage la production d’œuvres européennes et d’expression originale française », tout en mettant en avant l’importance de cet engagement pour les secteurs de l’animation et du documentaire.

L’Arcom appelle également à la signature d’accords similaires, en soulignant que d’autres plateformes comme Amazon et Netflix ont déjà pris des initiatives similaires. Cela témoigne d’un mouvement général vers une plus grande responsabilité des acteurs du streaming dans le financement de la création audiovisuelle en France.