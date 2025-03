Apple a proposé la deuxième bêta d’iOS 18.4 sur iPhone et iPad. Il y a plusieurs nouveautés par rapport à la première (qui a notamment proposé Apple Intelligence en Europe), c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 18.4

– Le support du RCS sur iPhone est maintenant une réalité pour les clients d’Orange et Sosh.

– Huit nouveaux emojis sont disponibles : visage avec poches sous les yeux, empreinte digitale, éclaboussures, radis, arbre sans feuilles, harpe, pelle et drapeau de Sercq.

– Les notifications prioritaires ont fait leurs débuts avec la première bêta d’iOS 18.4. Avec la deuxième bêta, il est possible d’activer ou désactiver au cas par cas l’option « Prioriser les notifications » selon les application. Cette fonction se repose sur Apple Intelligence.

– Une nouvelle application Apple Vision Pro est maintenant disponible sur iPhone. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.

– L’intelligence visuelle est maintenant disponible sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. C’est accessible depuis le centre de contrôle, le bouton Action et un raccourci sur l’écran de verrouillage. C’était jusqu’à présent limité aux iPhone 16. L’intelligence visuelle est capable de résumer et de copier du texte, de traduire du texte en différentes langues, de détecter des numéros de téléphone ou des adresses e-mail avec la possibilité de les ajouter aux contacts, d’identifier un animal ou une plante, et bien plus encore. Elle permet également de faire des recherches sur Google pour savoir où acheter un article ou de tirer parti des compétences de résolution de problèmes de ChatGPT.

– Le centre de contrôle ajoute une section Apple Intelligence avec trois options : Parler à Siri, Écrire à Siri et Intelligence visuelle.

– Il est maintenant possible de mettre en pause le téléchargement d’une application depuis l’App Store. Un bouton « Reprendre » apparaît pour poursuivre le téléchargement. Il était déjà possible de mettre en pause un téléchargement, mais il fallait le faire depuis l’icône de l’application sur l’écran d’accueil. L’App Store proposait pour sa part de stopper complètement un téléchargement.

– L’application Raccourcis ajoute de nouvelles actions pour les applications d’Apple. Cela concerne les applications Plans, Safari, Rappels, Calendrier, Apple TV, Livres, Notes, Dictaphone et Météo.

– La section « Supprimées récemment » dans l’application Photos ajoute de nouvelles options qui permettent d’effacer ou de récupérer toutes les photos en une fois.

– L’application Cartes (Wallet) propose un nouveau menu avec trois options : Commandes, Abonnements et paiements, et Réglages.

– La bêta 2 d’iOS 18.4 est disponible pour l’iPhone 16e (ce n’était pas le cas de la première bêta). Aussi, les iPhone 12 retrouvent l’accès, tout comme l’iPad 8, l’iPad Air 4 et les iPad Pro M2. Pour rappel, Apple avait cessé de distribuer la première bêta sur ces modèles.

– Ce n’est pas encore disponible, mais le code de la bêta 2 d’iOS 18.4 suggère qu’Apple envisage d’ajouter la prise en charge de l’utilisation du système de recharge nord-américain (NACS) à l’option d’itinéraire des voitures électriques sur l’application Plans.