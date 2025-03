Plusieurs détails ont déjà vu le jour concernant l’iPhone 17 Air et Mark Gurman de Bloomberg en communique d’autres aujourd’hui. Certains étaient déjà connus et sont donc une confirmation, là où d’autres sont nouveaux comme le fait qu’Apple a abandonné l’idée de retirer le port USB-C.

Des détails sur l’iPhone 17 Air

L’iPhone 17 Air, qui a pour nom de code D23, aurait un écran d’environ 6,6 pouces et des bordures fines. On retrouverait également le support de ProMotion, qui est le nom commercial d’Apple pour signifier un écran avec un taux de rafraichissement variable. C’est déjà disponible sur les modèles Pro et permet d’avoir un taux qui varie de 1 à 120 Hz. Ça s’adapte automatiquement selon ce que l’utilisateur est en train de faire. S’il lit par exemple, ça va tomber à 1 Hz pour éviter de consommer trop d’énergie. À l’inverse, ça va grimper s’il défile sur une page pour que le rendu soit fluide.

La Dynamic Island sera également de la partie, tout comme le bouton de commande de la caméra qui a fait ses débuts sur les iPhone 16. Celui-ci est présent sur le côté droit et permet de prendre rapidement des photos, en plus d’avoir quelques contrôles.

Qu’en est-il de l’autonomie ? Les rumeurs ont indiqué que le smartphone fera 5,5 mm d’épaisseur, ce qui est très fin. Apple ne compte pas pour autant faire de compromis sur la batterie et l’autonomie, avec celle-ci qui serait similaire à celle des autres iPhone. Ce sera possible grâce à des optimisations logicielles, en plus d’un matériel adapté, dont le modem C1 d’Apple (déjà présent dans l’iPhone 16e).

Un prix de 900 dollars

Pour le reste, l’iPhone 17 Air embarquerait la puce A19 (et non l’A19 Pro qu’on retrouvera dans les iPhone 17 Pro), aurait un dos en aluminium et un seul capteur photo de 48 mégapixels. Côté prix, ce serait 900 dollars aux États-Unis. C’est le même tarif que l’iPhone 16 Plus (qui coûte 1 119 euros en France).

Dernier élément à prendre en compte : pas de tiroir pour la carte SIM. L’iPhone 17 Air supporterait uniquement l’eSIM. Ce n’est pas vraiment un problème en France, puisqu’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile supportent l’eSIM. En revanche, c’est un peu plus délicat chez certains MVNO.