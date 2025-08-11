Les actions d’Apple ont grimpé de 13 % la semaine dernière, enregistrant leur plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet 2020, après la rencontre entre Tim Cook, patron d’Apple, et le président Donald Trump à la Maison Blanche mercredi. Cette performance a propulsé la capitalisation boursière d’Apple à 3 400 milliards de dollars.

+ 13% pour l’action d’Apple

Lors de la réunion, Tim Cook a annoncé un investissement de 100 milliards de dollars supplémentaires sur quatre ans dans des entreprises et composants américains. Cela s’ajoute aux 500 milliards de dollars annoncés précédemment. Cet engagement a séduit Doanld Trump, qui a promis une exemption des futurs droits de douane, susceptibles de doubler le coût des puces importées.

« Apple et Tim Cook ont réalisé une masterclass dans la gestion de l’incertitude après des mois et des mois d’inquiétudes liées aux défis potentiels des droits de douane », a écrit Samik Chatterjee, analyste chez JP Morgan, dans une note consultée par CNBC. Il maintient une recommandation d’achat sur l’action Apple.

Cette décision allège les craintes des investisseurs, Apple ayant anticipé en juillet un impact de plus d’un milliard de dollars sur ses marges ce trimestre en raison des droits de douane.

Vendredi, l’action Apple (AAPL) a clôturé à 229,35 dollars, en hausse de 4, 24 %, portant la capitalisation à 3 400 milliards de dollars, plaçant l’entreprise au troisième rang mondial derrière Nvidia (4 600 milliards de dollars) et Microsoft (3 880 milliards de dollars). Cette envolée intervient deux semaines après des résultats trimestriels solides, avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,63 % et des ventes d’iPhone en progression de 13,45 %.