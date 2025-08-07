Lors d’une conférence de presse au Bureau ovale de la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé qu’Apple échapperait aux « très lourdes taxes sur les puces et semi-conducteurs » qu’il compte imposer.

Cette exemption intervient le même jour qu’Apple dévoile son American Manufacturing Program (AMP), ajoutant 100 milliards de dollars à ses 500 milliards de dollars précédemment promis pour étendre ses installations domestiques et créer des emplois.

Des droits de douane de 100 % sur les semi-conducteurs

Durant cette réunion où Tim Cook, patron d’Apple, a notamment offert au président Trump un morceau de verre rond fabriqué aux États-Unis ainsi qu’un socle en or 24 carats, Donald Trump a révélé son intention d’imposer prochainement une taxe d’environ 100 % sur les puces et semi-conducteurs.

Bien que manquant de précisions spécifiques, cette nouvelle mesure n’est pas vraiment surprenante. Le président américain avait déjà évoqué des droits de douane sur les puces à la mi-avril, promettant alors d’annoncer un taux spécifique sur les semi-conducteurs importés « dans la semaine suivante ».

Voici la déclaration complète de Trump lors de la conférence de presse :

Nous allons imposer une très lourde taxe sur les puces et semi-conducteurs. Mais la bonne nouvelle pour des entreprises comme Apple, c’est que si vous construisez aux États-Unis ou vous êtes engagées, sans équivoque, à construire à construire aux États-Unis, il n’y aura aucune charge. En d’autres termes, nous ne facturerons pas. Donc beaucoup de pays, beaucoup d’entreprises quittent divers autres endroits et viennent aux États-Unis. Donc en d’autres termes, nous imposerons une taxe d’environ 100 % sur les puces et semi-conducteurs. Mais si vous construisez aux États-Unis d’Amérique, il n’y a aucune charge. Même si vous construisez, et que vous ne produisez pas encore en termes de gros volumes d’emplois et toutes les choses que vous construisez, si vous construisez, il n’y aura aucune charge. Donc je veux que tout le monde le sache. Nous avons discuté du concept mais je ne l’avais pas fait. Donc c’est un gros facteur. Donc taxe de 100 % sur toutes les puces et semi-conducteurs entrant aux États-Unis. Mais si vous avez pris un engagement à construire ou si vous êtes en train de construire comme beaucoup le font, il n’y a pas de taxe, d’accord ?

Sanctions rétroactives en cas de non-respect

Donald Trump a également précisé qu’il y aura des droits de douane rétroactifs pour les entreprises qui s’engagent à dépenser aux États-Unis mais qui ne tiennent pas leurs promesses.

Apple, de son côté, a annoncé de nouvelles initiatives à travers plusieurs États clés, depuis une expansion de Corning à 2,5 milliards de dollars dans le Kentucky, jusqu’aux projets de puces et d’infrastructure en Arizona, au Texas avec Samsung et au-delà.