Robby Walker, un des responsables de l’intelligence artificielle chez Apple, va quitte l’entreprise en octobre, comme le rapporte Bloomberg. Cette sortie marque un nouveau bouleversement dans la division IA d’Apple, déjà touchée par plusieurs départs.

Un rôle central dans l’IA et Siri

Robby Walker, l’un des rares subordonnés directs de John Giannandrea, patron de l’IA chez Apple, dirigeait le développement de Siri jusqu’au début de l’année. Ses responsabilités ont été transférées à Craig Federighi, vice-président chargé d’iOS et macOS, et Mike Rockwell, le créateur du Vision Pro, après le report de mises à jour promises pour l’assistant vocal, en lien avec Apple Intelligence.

Par la suite, le responsable s’est concentré sur un nouveau système de recherche Web basé sur l’IA, destiné à rivaliser avec Perplexity et ChatGPT, dont le lancement est prévu pour 2026. Actuellement, il occupe le poste de directeur de l’équipe Answers, Information and Knowledge.

Prévu pour quitter Apple le mois prochain, Robby Walker a vu ses responsabilités et son équipe considérablement réduites ces derniers mois. Malgré cela, il restait une figure influente dans la stratégie IA de l’entreprise. Son départ s’ajoute à une liste dans cette division. Récemment, Ruoming Pang, responsable des modèles d’IA d’Apple, a rejoint Meta, suivi par plusieurs de ses ingénieurs et chercheurs. Le mois dernier, Frank Chu, un autre cadre travaillant sur les services de recherche, a également rejoint le géant des réseaux sociaux.

Une défense de Siri face aux critiques

Lors d’une réunion interne en mars, Robby Walker a répondu aux critiques sur les retards de Siri, tout en reconnaissant leur caractère embarrassant. « Nous avons nagé des centaines de kilomètres — nous avons établi un record du monde au Guinness pour la distance de nage, mais nous n’avons toujours pas atteint Hawaï », a-t-il déclaré. « Et on nous reproche, non pas l’incroyable nage que nous avons accomplie, mais le fait de ne pas être arrivés à destination ». Ces propos reflètent sa frustration face aux attentes élevées et aux défis rencontrés par l’équipe de Siri.

Le départ de Robby Walker intervient à un moment critique pour Apple, alors que l’entreprise cherche à renforcer sa position dans la course à l’IA face à des concurrents OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) et d’autres. La perte de cadres et d’ingénieurs clés pourrait compliquer le développement de son système de recherche IA et d’autres projets.