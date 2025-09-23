Apple a cessé de signer iOS 18.6.2 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Un retour d’iOS 26 vers iOS 18 n’est plus possible

Apple a proposé iOS 18.6.2 le 20 août dernier. Cette mise à jour ne propose pas de nouveauté. En revanche, elle reste importante, puisqu’elle vient corriger une faille de sécurité déjà exploitée par des hackers. La vulnérabilité a pour identifiant CVE-2025-43300 et a été détectée directement par Apple au lieu d’un chercheur tiers. Le traitement d’un fichier image malveillant pouvait entraîner une corruption de la mémoire. Un problème d’écriture hors limites a été résolu grâce à une amélioration de la vérification des limites.

De fait, ceux qui ont installé iOS 26 sur leur iPhone ou iPad ne peuvent plus revenir sur iOS 18 s’ils le souhaitent. Le downgrade ne pourra pas être réalisé, étant donné qu’Apple a cessé de signer iOS 18.6.2. Il faut donc rester sur iOS 26.

Certains d’entre vous diront peut-être qu’un retour vers iOS 18 est toujours possible, étant donné qu’Apple a récemment proposé iOS 18.7. C’est vrai, mais il y a un mais : iOS 18.7 est uniquement disponible en OTA, Apple ne propose pas de firmware (IPSW) à télécharger pour cette version. Autrement dit, la mise à jour est uniquement disponible pour ceux qui ont déjà iOS 18.

Pour rappel, la version finale d’iOS 26 a vu le jour le 15 septembre. Nous savons déjà qu’iOS 26.0.1 est en préparation pour venir corriger des bugs. Toutefois, il n’y a pas encore d’informations concernant la date de sortie. De plus, Apple teste actuellement iOS 26.1. La première bêta a été disponible hier pour les développeurs. La version finale arrivera d’ici les prochaines semaines.