Apple a retiré de sa liste deux programmes de réparation qui concernaient des défauts sonores spécifiques aux AirPods Pro de première génération ainsi qu’aux iPhone 12 et 12 Pro.

Fin de la prise en charge pour les grésillements des AirPods Pro

Le premier programme qui prend fin était destiné aux possesseurs d’AirPods Pro de première génération. Il ciblait des problèmes de son bien connus, comme des grésillements ou des bruits statiques, ainsi qu’un dysfonctionnement de la technologie de réduction de bruit active. Le programme s’appliquait uniquement aux modèles fabriqués avant octobre 2020.

Lancé initialement en octobre 2020 avec une couverture de deux ans, le programme avait été prolongé à trois ans en 2021. Lorsqu’un technicien agréé confirmait le défaut, Apple procédait au remplacement gratuit de l’un ou des deux écouteurs. Désormais, les utilisateurs rencontrant ces soucis devront se tourner vers des solutions de réparation payantes, la période de grâce étant terminée.

Plus de son en appel : le programme de l’iPhone 12 arrive aussi à son terme

Le second programme, lancé en août 2021, concernait un défaut sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro : l’absence totale de son lors de la réception ou de l’émission d’appels. Ce problème était causé par une défaillance d’un composant du module récepteur. Seuls les appareils produits entre octobre 2020 et avril 2021 étaient éligibles. Les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max n’étaient pas concernés.

Tout comme pour les AirPods Pro, Apple avait étendu la couverture de ce programme de deux à trois ans après la date de vente initiale. Cette période étant maintenant révolue pour la quasi-totalité des appareils concernés, le programme de réparation a logiquement été retiré, signifiant la fin de la prise en charge gratuite pour ce défaut spécifique.