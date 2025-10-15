Lors d’une visite en Chine, Tim Cook, patron d’Apple, a promis de renforcer les investissements dans le pays, malgré le contexte de tensions commerciales avec les États-Unis. Cette démarche diplomatique contraste avec la stratégie de fond de l’entreprise, qui vise à réduire sa dépendance manufacturière vis-à-vis de l’empire du Milieu.

Apple va encore investir en Chine

Au cours de son déplacement, Tim Cook a rencontré le ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, Li Lecheng. Durant cet échange, le ministre a invité Apple à travailler plus étroitement avec les fournisseurs locaux, ce à quoi Tim Cook a répondu que l’entreprise allait stimuler sa coopération avec la Chine avec davantage d’investissements. Le pays représente non seulement un marché crucial pour Apple, le plus important après les États-Unis, mais aussi un pilier de sa production.

Le dirigeant a également profité de son voyage pour mener des opérations de communication, en publiant sur sa rencontre avec le créateur des figurines Labubu, Kasing Lung, et en visitant un Apple Store à Shanghai. Par ailleurs, il a officialisé un don à l’université de Tsinghua, l’établissement le plus prestigieux du pays.

Une diversification stratégique qui se poursuit

Cependant, les promesses interviennent alors qu’Apple s’efforce depuis plusieurs années de diversifier sa chaîne d’approvisionnement. Bien que la majorité de ses iPhone soient toujours assemblés en Chine par des partenaires comme Foxconn et Luxshare, l’entreprise a commencé à déplacer une partie de ses opérations. L’Inde a notamment vu sa production de smartphones augmenter, tandis que le Vietnam se prépare à accueillir la fabrication des futurs appareils connectés pour la maison.

Cette stratégie vise à réduire la dépendance à la Chine, dans un contexte où le président américain Donald Trump menace d’appliquer des droits de douane sur les produits fabriqués à l’étranger. En parallèle, Apple s’est aussi engagé à développer ses capacités de production sur le sol américain, notamment avec un investissement de 600 milliards de dollars sur plusieurs années.

Les efforts de diversification d’Apple ne se font pas sans heurts. Plus tôt cette année, la société a subi un revers dans ses ambitions de production en Inde lorsque son partenaire Foxconn a renvoyé chez eux des centaines d’ingénieurs chinois travaillant dans ses usines d’iPhone.

Cette situation pourrait être liée à une tentative de la Chine de freiner la délocalisation industrielle. Des responsables chinois auraient verbalement incité les agences de régulation et les gouvernements locaux à limiter les transferts de technologies et les exportations d’équipements vers l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est.