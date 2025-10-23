Plusieurs géants de la tech américains, dont Apple, participent au financement d’une vaste salle de bal que le président Donald Trump fait construire à la Maison Blanche et qui nécessite une importante démolition du bâtiment existant. Cette contribution marque un tournant dans l’approche politique de la firme de Cupertino.

Apple aide au financement du projet de Donald Trump

La démolition d’une partie importante de l’East Wing (aile est) a débuté cette semaine pour faire place à l’infrastructure prévue par l’administration Trump. Les images révèlent l’ampleur des travaux nécessaires à la construction de cet espace de réception d’environ 8 320 m2. Le président américain a confirmé cette semaine que le budget s’élève désormais à 300 millions de dollars, contre une estimation initiale de 200 millions de dollars

La Maison Blanche a dévoilé la liste des contributeurs : Apple, Amazon, Microsoft, Google, Coinbase, HP et Meta figurent parmi les entreprises ayant financé le projet. Diverses fondations et particuliers complètent cette coalition de donateurs (la liste est à retrouver chez CNN). L’administration présidentielle insiste sur le caractère entièrement privé du financement, excluant tout recours aux fonds publics.

Ce qu’a déjà fait Tim Cook

La mutation la plus significative concerne Apple. Tim Cook gérait auparavant ses engagements politiques de manière personnelle, soutenant aussi bien le républicain Paul Ryan qu’organisant une levée de fonds pour la démocrate Hillary Clinton. Au début du second mandat de Donald Trump au début de l’année, le dirigeant d’Apple a versé un million de dollars au fonds d’investiture à titre individuel, un geste alors interprété comme une démarche de bonne volonté sans impliquer directement l’entreprise.

Moins d’un an après cette investiture, Apple a franchi une nouvelle étape en engageant officiellement l’entreprise. La société a non seulement contribué financièrement au projet de salle de bal de la Maison Blanche, mais a également offert à Donald Trump une statue en or 24 carats et en verre. Ces actions constituent désormais des décisions officielles, marquant une évolution notable dans le positionnement politique d’Apple.

Le but recherché est d’avoir de bonnes relations avec le président américain afin d’éviter de mauvaises surprises. Cela a (un peu) fonctionné pour le moment, puisqu’Apple échappe en partie aux droits de douane de l’administration Trump.