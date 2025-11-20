La Major League Baseball (MLB) a confirmé que les abonnés d’Apple TV continueront de bénéficier de deux matchs du Friday Night Baseball pour les saisons 2026 à 2028. Cette annonce met fin aux rumeurs contradictoires qui prédisaient tantôt un abandon, tantôt une expansion massive de la couverture par le fabricant.

Le baseball reste d’actualité sur Apple TV

Apple respecte son plan initial : un accord de sept ans signé en 2022 qui lui garantit l’exclusivité de ces soirées du vendredi jusqu’en 2028. La saison 2026 débutera le 25 mars, avec les premières diffusions sur Apple TV dès le vendredi 27 mars. Ce sera en réalité dans la nuit du 27 au 28 mars en France à cause du décalage horaire.

Cette continuité tranche avec le grand chamboulement qui secoue les autres diffuseurs. Netflix fait une entrée en récupérant le Home Run Derby ainsi que des événements spéciaux comme le World Baseball Classic au Japon. Aux États-Unis, NBC rafle à ESPN des créneaux majeurs comme le Sunday Night Baseball et les Wild Card Series. ESPN se console avec un lot de matchs en milieu de semaine et la gestion du service de streaming MLB.TV.

Le sport en direct, nouveau pilier pour Apple

Si l’accord du baseball reste inchangé, il s’inscrit dans une dynamique plus large de conquête du sport en direct par Apple. L’entreprise a récemment marqué les esprits en s’offrant les droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis.

Plus significatif encore pour sa stratégie d’abonnement, Apple a révisé son accord avec la Major League Soccer (MLS) : le pass payant MLS Season Pass va disparaître pour laisser place à une diffusion offerte de tous les matchs pour les abonnés Apple TV.

Entre baseball, football et F1, Apple consolide son offre pour devenir un hub sportif. À voir si le groupe va s’intéresser aux droits de la Ligue des champions. Le nouveau diffuseur va bientôt être annoncé. Un changement notable cette fois-ci est qu’il y aura (normalement) un diffuseur mondial pour le streaming.