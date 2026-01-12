Apple aurait déjà décidé de suspendre la production du Vision Pro M5, son casque de réalité mixte lancé en octobre 2025. Les ventes ne suivent pas, à l’instar du modèle original qui avait la puce M2.

L’Apple Vision Pro M5 est à l’arrêt

Si l’on en croit une indiscrétion de Fixed-Focus Digital Cameras sur Weibo, les usines sont à l’arrêt pour l’Apple Vison Pro M5. Apple a suffisamment de stock et il n’y a pas un besoin de poursuivre la production étant donné que le public ne se jette pas sur le casque de réalité mixte. Cela change d’autres produits, notamment des iPhone où la production a lieu toute l’année parce que les ventes sont bonnes.

Il faut savoir qu’Apple avait déjà stoppé la production du premier Vision Pro au début de 2025. La raison était exactement la même que pour le modèle M5 : les ventes sont plus que mitigées. Si l’on en croit une fuite, il y a eu moins de 500 000 exemplaires vendus.

En octobre 2024, Tim Cook avait fait un commentaire après les premiers chiffres de vente. Le patron d’Apple avait reconnu que ce n’était pas un produit de masse étant donné le prix de 3 999 euros :

J’aimerais toujours vendre plus de tout, parce qu’en fin de compte, nous voulons que nos produits soient entre les mains du plus grand nombre possible de personnes. Il est donc évident que j’aimerais en vendre davantage. À 3 500 dollars, ce n’est pas un produit de masse. Pour l’instant, il s’agit d’un produit destiné aux premiers utilisateurs. Les personnes qui veulent disposer aujourd’hui de la technologie de demain, c’est à elles qu’il s’adresse. Heureusement, il y a suffisamment de gens qui sont dans ce camp pour que ce soit excitant.

Apple mise sur les lunettes connectées

Concernant le Vision Pro M5, nous avons récemment appris qu’Apple avait réduit le budget marketing de 95 %. Apple a bien compris qu’il n’est pas nécessaire de dépenser des millions de dollars pour ce casque qui ne trouve pas son public.

Des rumeurs ont indiqué qu’Apple a mis de côté le projet de créer un Vision Pro moins cher. Le fabricant se focaliserait surtout sur sa paire de lunettes connectées.