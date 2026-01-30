C’est un message martelé avec insistance par Tim Cook : l’alliance récente avec Google Gemini pour le nouveau Siri utilisant l’intelligence artificielle ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la marque en matière de vie privée. Interrogé par CNBC en marge des résultats trimestriels, le patron d’Apple a été catégorique : « Nous ne changeons pas nos règles de confidentialité ».

Malgré l’intégration de technologies issues de Google Gemini, l’architecture d’Apple Intelligence restera fidèle à la promesse initiale : un fonctionnement hybride reposant sur le traitement direct sur l’appareil et le cloud via Private Cloud Compute pour les tâches plus lourdes. Tim Cook assure que les utilisateurs continueront d’interagir avec les Apple Foundation Models et non directement avec l’IA de Google.

Gemini : un rôle de fondation invisible

Si les détails financiers et techniques de l’accord pour Gemini et Siri IA restent secrets, Tim Cook refusant de dévoiler les coulisses du contrat, le rôle de Google semble se cantonner à l’infrastructure et à l’entraînement. Le modèle Gemini aux 1 200 milliards de paramètres servirait à entraîner et renforcer les modèles propriétaires d’Apple, plutôt que de les remplacer.

Cette distinction est cruciale pour la sécurité des données : même si des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait faire tourner le nouveau Siri sur les serveurs de Google afin de pallier une pénurie de composants face à la demande de Nvidia, l’assistant resterait sous contrôle total du fabricant d’iPhone.

Le nouveau Siri IA déployé avec iOS 26.4 et iOS 27

Cette architecture renforcée doit soutenir les prochaines évolutions majeures de l’assistant vocal. La mise à jour iOS 26.4 devrait inaugurer une version plus personnelle de Siri, capable d’interagir avec les données locales de l’utilisateur tout en restant sécurisée. Ce sera en bêta dès février.

L’ambition va plus loin pour la WWDC 2026 en juin : Apple prévoirait de transformer Siri en véritable chatbot (comme ChatGPT), doté d’une mémoire contextuelle et capable d’adapter ses réponses au ton et aux émotions de l’utilisateur. Une évolution qui nécessitera toute la puissance de calcul disponible, qu’elle vienne des puces Apple Silicon ou des serveurs sécurisés, sans jamais briser le sceau de la confidentialité.