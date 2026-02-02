Apple propose aujourd’hui au téléchargement iOS 16.7.14 (build 20H370) sur iPhone et iPadOS 16.7.14 iPad. Cette mise à jour arrive quelques jours après iOS 16.7.13, qui a été rapidement retirée par Apple.

Disponibilité d’iOS 16.7.14

iOS 16.7.13 a vu le jour le 27 janvier. Mais cette mise à jour a posé des problèmes de réseau, tout en Australie avec l’opérateur Telstra. Les Australiens ayant installé la mise à jour ne pouvaient plus contacter les secours en appelant le 000.

Apple a depuis proposé une mise à jour opérateur qui corrige le tir. Ceux qui ont déjà installé iOS 16.7.13 peuvent l’installer depuis quelques jours. Mais Apple n’a pas remis pour autant iOS 16.7.13 sur ses serveurs.

C’est là qu’intervient iOS 16.7.14, disponible maintenant pour tous les utilisateurs. Il n’y a pas d’informations précises sur les correctifs, mais on peut facilement se douter qu’elle inclut désormais la mise à jour opérateur déployée séparément il y a peu.

iOS 16.7.14 est disponible en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Cela concerne les iPhone non éligibles à iOS 26. La mise à jour précédente a étendu la validité du certificat requis par des fonctionnalités telles qu’iMessage, FaceTime et l’activation des appareils afin qu’elles continuent de fonctionner après janvier 2027.

En complément, Apple propose macOS 11.7.11 (build 20G1443) sur Mac, watchOS 10.6.2 (build 21U594), watchOS 9.6.4 (build 20U512) et watchOS 6.3.1 (build 17U224) sur Apple Watch.