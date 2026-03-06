Apple a annonce beaucoup de produits cette semaine, avec l’iPhone 17e, le MacBook Neo, le MacBook Air M5, le MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, les Studio Display et Studio Display XDR, ainsi que l’iPad Air M4. Mais le fabricant en a aussi profité pour mettre un terme à 15 appareils.

15 produits Apple disparaissent

Dans le détail, les produits qu’Apple ne vend plus depuis cette semaine sont :

iPhone 16e

iPad Air M3 de 11 pouces

iPad Air M3 de 13 pouces

MacBook Air M4 de 13 pouces

MacBook Air M4 de 15 pouces

MacBook Pro M5 avec 512 Go de stockage

MacBook Pro M4 Pro de 14 pouces

MacBook Pro M4 Pro de 16 pouces

MacBook Pro M4 Max de 14 pouces

MacBook Pro M4 Max de 16 pouces

Mac Studio M3 Ultra avec 512 Go de RAM

Studio Display (modèle de 2022)

Pro Display XDR

Pro Stand pour le Pro Display XDR

Kit de montage VESA pour le Pro Display XDR

Plusieurs produits ont été abandonnés tout simplement parce qu’Apple a annoncé leurs successeurs cette semaine. Par exemple, l’iPhone 17e succède à l’iPhone 16e. Pour d’autres, c’est différent. Le retrait du Mac Studio M3 Ultra avec 512 Go de RAM s’explique notamment par la pénurie en cours qui touche la mémoire vive, en lien avec la demande importante pour l’intelligence artificielle. C’est délicat pour tous les constructeurs et les prix s’envolent. Apple a préféré retirer complètement l’option, le maximum devient 256 Go de RAM.