Brian Lynch, responsable du matériel chez Apple pour les appareils domestiques depuis 2022, a rejoint le fabricant de bague connectée Oura en tant que vice-président de l’ingénierie matérielle. Il quitte Apple après près de 24 ans passés dans l’entreprise, où il avait notamment supervisé le projet de voiture autonome avant son abandon en 2024 et avait participé plus tôt au développement de plusieurs modèles d’iPod.

Après 24 ans chez Apple, Brian Lynch part chez Oura

Le départ intervient à un moment délicat. Apple prépare depuis plusieurs années une offensive majeure au niveau de la maison connectée, avec trois produits en développement : un écran connecté façon hub domotique doté de la reconnaissance faciale et d’intelligence artificielle (officieusement baptisé HomePad), un robot de table avec un écran de 9 pouces et un capteur avancé dédié à la sécurité et à l’automatisation du domicile. Brian Lynch supervisait la partie matérielle de ces projets.

Le hub domotique était initialement prévu pour l’an dernier. Il a été repoussé à plusieurs reprises, principalement en raison des difficultés à livrer une version améliorée de Siri qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, indispensable pour personnaliser les données affichées sur l’appareil. Le lancement est désormais attendu au plus tôt en septembre 2026. Le robot de table et le capteur, eux, sont planifiés pour 2027.

Apple accumule du retard dans la maison connectée face à Amazon et Google qui dominent le secteur en appareils, fonctionnalités et compatibilité tierce. Le départ de Brian Lynch n’est pas le premier : DJ Novotney, vice-président de la gestion de programme pour la même division, avait quitté Apple au début de 2024. La direction de l’équipe est assurée par Matt Costello qui supervise également l’ingénierie audio et les produits Beats, sous l’autorité de John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle.

Oura continue de recruter chez Apple

Pour Oura, l’arrivée de Brian Lynch s’inscrit dans une stratégie de recrutement ciblée auprès d’Apple. La société, valorisée à 11 milliards de dollars lors d’une levée de fonds à la fin 2025, avait déjà débauché en 2025 Ricky Bloomfield, médecin issu de l’équipe santé d’Apple, et son directeur du design Miklu Silvanto, ancien membre de l’équipe du design d’Apple.