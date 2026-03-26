Apple a obtenu gain de cause dans un règlement à l’amiable avec Di Liu, un ancien ingénieur matériel et design de l’Apple Vision Pro, qui avait téléchargé des milliers de documents confidentiels trois jours avant de quitter l’entreprise en novembre 2024. Di Liu restitue les informations dérobées et verse des dommages-intérêts à Apple, selon le dossier de clôture déposé cette semaine au tribunal supérieur du comté de Santa Clara.

Un vol de secrets commerciaux de l’Apple Vision Pro

Di Liu a démissionné fin octobre 2024 en invoquant des raisons personnelles, souhaitant passer plus de temps avec sa famille et prendre soin de sa santé. Il rejoignait en réalité Snap, la société qui développe Snapchat et propose également des lunettes connectées. Apple, ignorant sa destination réelle, lui a maintenu l’accès à ses systèmes propriétaires pendant la période standard de deux semaines. C’est pendant cette fenêtre, trois jours avant son départ officiel, que l’employé a téléchargé des milliers de documents depuis son MacBook professionnel pour les transférer vers son compte iCloud personnel.

Apple le précise sans ambiguïté dans sa plainte : la société n’aurait jamais accordé cet accès prolongé s’il avait dit la vérité sur son nouvel employeur.

Chez Snap, Di Liu a pris en charge les intégrations de moteur optique, caméra et capteurs pendant sept mois, avant de quitter l’entreprise le même mois qu’Apple déposait sa plainte en juin 2025.

L’ex-employé s’excuse publiquement

Cette semaine, Di Liu a publié sur LinkedIn des excuses adressées directement à Apple et à ses anciens collègues. Il écrit :

Je tiens à présenter mes excuses publiques à Apple. Lors de mon départ d’Apple en novembre 2024, j’ai bêtement téléchargé des informations et des documents confidentiels d’Apple sur mon compte iCloud. Je regrette profondément et sincèrement cette erreur de jugement et je suis vraiment désolé pour ce qui s’est passé et pour les difficultés que cela a causées à d’autres. Je respecte Apple, le travail que j’y ai accompli aux côtés de collègues et d’amis formidables, ainsi que la confiance que l’entreprise accorde à ses employés. Je présente mes excuses sincères à Apple et à mes anciens collègues pour avoir trahi leur confiance. Cela me tient profondément à cœur. J’assume la responsabilité de mes actes. Cette expérience m’a enseigné des leçons douloureuses et ses conséquences ont créé des obstacles importants tant dans ma vie personnelle que dans ma carrière professionnelle. Je m’engage à aller de l’avant avec plus de prudence, de professionnalisme et de respect pour la confiance que les autres placent en moi.

Ce règlement s’inscrit dans un long historique de poursuites agressives d’Apple contre ses ex-employés soupçonnés d’avoir emporté des secrets commerciaux. Cela inclut notamment l’ancien responsable des matériaux Simon Lancaster, des ingénieurs de puces partis fonder la start-up Rivos, un ingénieur de l’Apple Car qui a rejoint une start-up chinoise de véhicules autonomes ou encore un autre ingénieur du Project Titan condamné à de la prison ferme.