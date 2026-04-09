Une vidéo se fait remarquer sur les réseaux sociaux, montrant le déballage de l’iPhone pliable. Sans surprise, la vidéo est fausse, mais elle attire du monde puisqu’elle compatibilise déjà près de 10 millions de vues sur X (ex-Twitter).

Déjà un faux déballage de l’iPhone pliable

La vidéo est publiée par Viktor Saralev, un développeur. Il ne dit rien de particulier dans le message d’origine, laissant à penser qu’il s’agit d’un vrai déballage de l’iPhone pliable. Ce n’est que dans un deuxième message qu’il indique : « Je suis sûr que cette vidéo est fausse, mais c’est celle qui est devenue virale sur Internet il y a deux jours ».

En soi, la vidéo est (plutôt) bien faite, on pourrait réellement penser à un déballage comme on en retrouve sur YouTube. La boîte indique « iPhone Fold » et ressemble à celles d’Apple pour ses autres téléphones. Une fois la boîte ouverte, on retrouve l’iPhone déplié. Dessous, il y a le câble USB-C pour la charge, la documentation et l’outil pour ouvrir le tiroir à carte SIM. D’ailleurs, les rumeurs ont déjà indiqué que cet iPhone devrait être uniquement compatible eSIM.

Nous avons ensuite le droit à une prise en main express. Bien que ce soit un faux modèle, il se trouve que le design général final devrait effectivement ressembler à ce que l’on voit sur la vidéo. C’est en tout cas raccord avec les récentes fuites à ce sujet.

Developers 2 days ago: No way, that iPhone leak is fake. It would be terrible Developers today: Wow, Apple foldable phone is going to change everything https://t.co/jpMRykRD2K pic.twitter.com/zjI4VL0Fx4 — Viktor Seraleev (@seraleev) April 7, 2026

Dans tous les cas, il est évident que cette vidéo ne montre pas le vrai iPhone pliable sachant que celui-ci en est à la phase des tests d’ingénierie et que la production d’essai (à ne pas confondre avec la production de masse) vient à peine de commencer. Il est évident qu’il n’existe pas encore des iPhone pliables déjà emballés.

Apple devrait officialiser l’iPhone Fold (ou iPhone Ultra) en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro. La commercialisation aurait lieu au même moment.