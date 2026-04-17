Après 31 ans chez Apple, Stan Ng quitte l’entreprise où il était le vice-président produit pour le marketing de l’Apple Watch, des AirPods, de la santé et de la maison connectée. Son départ ajoute une nouvelle pièce à la réorganisation chez Apple, déjà marquée par plusieurs sorties de dirigeants.

Stan Ng prend sa retraite

Stan Ng occupait la vice-présidence du marketing produit pour l’Apple Watch, les AirPods, la santé et la maison connectée, soit un ensemble stratégique à la fois grand public et structurant pour l’écosystème Apple. Il a officialisé hier son départ sur LinkedIn en écrivant que cette journée était sa dernière après 31 ans dans l’entreprise et qu’il avait aimé son travail chez Apple.

Le calendrier n’est pas anodin. L’annonce intervient juste après la dernière date d’acquisition des actions Apple, une échéance autour de laquelle des départs et retraites ont souvent lieu chez le fabricant d’iPhone.

Une partie de ses responsabilités va revenir à Erik Treski, cadre mondial du marketing produit pour les AirPods et la maison, mais la répartition complète du périmètre n’est pas encore connue. Ce flou compte car chez Apple, les responsables marketing produit ne se limitent pas à la communication et participent directement à la création des produits.

Un vétéran de l’iPod à l’Apple Watch

Arrivé en 1995 comme ingénieur systèmes, avant le retour de Steve Jobs, Stan Ng a ensuite traversé plusieurs cycles majeurs de l’entreprise. Il a travaillé sur le Mac, puis sur l’iPod original, avant de prendre des responsabilités sur l’iPhone et l’Apple Watch, avec l’ajout des initiatives liées à la maison connectée en 2021.

Au sein de l’organigramme d’Apple, Stan Ng se reportait à Bob Borchers, lui-même rattaché à Greg Joswiak (vice-président du marketing mondial), ce qui plaçait son rôle au centre de la chaîne de décision marketing d’Apple.

Cette sortie s’inscrit surtout dans une séquence plus large. Apple a récemment connu le départ de plusieurs vice-présidents, dont John Giannandrea (intelligence artificielle), Jeff Williams (numéro 2 chez Apple), Alan Dye (design), Lisa Jackson (environnement) et Kate Adams (avocate générale). Dans le seul champ de la santé et de l’activité physique, Stan Ng devient le troisième dirigeant proche de ce chantier à quitter l’entreprise en peu de temps, après Jeff Williams et Jay Blahnik, tandis que ces activités ont été réattribuées à Eddy Cue lors d’un remaniement plus large.