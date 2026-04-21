John Ternus, qui sera le nouveau patron d’Apple le 1er septembre 2026 pour succéder à Tim Cook, promet une feuille de route « incroyable », voit dans l’intelligence artificielle un levier presque sans limite et jure que le design, la confidentialité et la mission de l’entreprise ne changeront pas. C’est ce qu’il a affirmé aux employés d’Apple aujourd’hui lors d’un rendez-vous au Steve Jobs Theater avec Tim Cook, comme le rapporte Bloomberg.

John Ternus promet un nouveau cycle chez Apple

John Ternus a choisi un ton très offensif pour marquer sa prise de fonction. Il a déclaré être « particulièrement enthousiaste à l’idée d’entrer dans ce rôle à ce moment précis parce que je vous le dis : nous sommes sur le point de changer à nouveau le monde ».

Le nouveau patron d’Apple a aussi insisté sur le moment qu’il estime exceptionnel pour l’entreprise. Selon lui, Apple a « une feuille de route incroyable devant elle et je n’exagère pas quand je dis que c’est le moment le plus excitant de toute ma carrière pour créer des produits et des services chez Apple ».

Cette séquence s’inscrit dans un contexte où Apple prépare plusieurs lancements importants. Le groupe doit notamment lancer un iPhone pliable à l’automne et travaille aussi sur plusieurs nouveaux appareils pour la maison ainsi que sur de nouveaux objets connectés.

L’IA, le design et l’ADN d’Apple

John Ternus a aussi placé l’intelligence artificielle au centre de la suite. « L’IA va créer un potentiel presque illimité », a-t-il affirmé. Il a ajouté : « Nous allons pouvoir continuer à débloquer des possibilités qui vont créer des opportunités entièrement nouvelles pour nos produits et services, et je suis très enthousiaste à l’idée de ce que cela va signifier pour nos utilisateurs ».

John Ternus, qui a repris l’an dernier la direction des équipes de design, a promis de préserver la priorité donnée à l’apparence et à l’expérience des produits Apple. « Nous allons continuer à nous concentrer sur le design parce que le design est au cœur de ce que nous faisons chez Apple », a-t-il expliqué. « Apple a apporté un design vraiment incroyable à davantage de personnes que n’importe quelle entreprise dans l’histoire », a-t-il poursuivi.

Malgré ce discours très ambitieux, John a aussi voulu souligner ce qui ne changera pas. Il a assuré qu’« il y a certaines choses qui ne pourront jamais changer et qui ne changeront pas ». Le nouveau patron d’Apple a promis de poursuivre les efforts de la société sur la confidentialité, la sécurité et l’environnement. Il l’a résumé ainsi : « Ce que nous sommes en tant qu’entreprise ne changera pas. Notre mission ne changera pas ».