Apple annonce une nouvelle baisse pour le taux d’intérêt du compte épargne pour l’Apple Card. Il passe maintenant à 3,50 %. Il était auparavant à 3,65 %.

3,50 % comme taux d’intérêt pour le compte épargne

La première baisse pour le taux d’intérêt du compte épargne de l’Apple Card a eu lieu au printemps 2024, en passant de 4,50 % à 4,40 %. Il y a eu plusieurs baisses depuis. Les clients sont avertis avec une notification sur leur iPhone.

Ces modifications correspondent généralement à la baisse des taux d’intérêt approuvée par la Réserve fédérale américaine (Fed). Il est donc logique que le rendement annuel en pourcentage d’un compte d’épargne fluctue à la suite d’un changement de taux de la Fed.

Pour rappel, le compte épargne avec l’Apple Card a fait ses débuts en avril 2023. À cette période, le taux d’intérêt proposé était de 4,15 %. Apple affirmait que c’était 10 fois plus que la moyenne aux États-Unis. C’est ensuite monté à 4,25 % en décembre, puis 4,35 % au début de janvier 2024 et 4,50 % à la fin du même mois. Il y a ensuite eu la première baisse en avril 2024 à 4,40 %. Les baisses se sont enchaînées par la suite pour atteindre 3,75 %, puis 3,65 % et voilà maintenant 3,50 %.

En comparaison, de nombreux comptes épargne populaires à haut rendement offrent généralement des taux compris entre 4,25% et 5,25% aux États-Unis.