Bob Iger révèle avoir engagé de véritables discussions pour fusionner Disney avec Apple, avant de se heurter au peu d’enthousiasme du fabricant. L’ancien patron de Disney raconte aussi avoir approché, parfois jusqu’au dernier moment, les rachats de Twitter, BuzzFeed et de la franchise James Bond.

Un mariage Apple-Disney aurait pu voir le jour

Lors d’une interview avec le Financial Times, Bob Iger confirme que l’idée d’un mariage entre Disney et Apple a été sérieusement étudiée. « Nous en avons parlé en interne, et nous avons eu quelques conversations avec Apple à ce sujet, mais ça n’a jamais abouti ». Pourquoi cela ne s’est pas fait ? « Apple n’a pas montré beaucoup d’intérêt », a déclaré Bob Iger. Cette révélation éclaire l’ampleur des ambitions de Disney à l’époque où le groupe cherchait à redessiner l’industrie du divertissement à coups d’acquisitions majeures.

Le projet de fusion avec Apple s’inscrivait dans une relation ancienne entre Bob Iger et Steve Jobs. Les deux hommes se sont fortement rapprochés à partir de 2006, lors du rachat de Pixar par Disney, et Bob Iger a ensuite siégé au conseil d’administration d’Apple, avant de le quitter en 2019.. Ce lien personnel nourrit encore sa conviction qu’un rapprochement aurait pu voir le jour.

Déjà dans ses mémoires publiés en 2019, Bob Iger laissait entendre qu’Apple et Disney auraient pu aller beaucoup plus loin : « Je crois que si Steve était encore en vie, nous aurions combiné nos entreprises, ou du moins discuté de cette possibilité très sérieusement ». Derrière cette phrase, c’est tout un scénario alternatif de la tech et du divertissement qui resurgit.

Disney a frôlé plusieurs rachats

Bob Iger décrit aussi une série d’opérations qui ont failli faire basculer le périmètre de Disney. Il explique s’être rétracté le jour même de la signature prévue pour le rachat de Twitter, alors que le prix lui paraissait attractif, par crainte de détourner Disney de son cœur de métier. Cette hésitation de dernière minute a finalement empêché le groupe d’entrer dans l’univers des réseaux sociaux.

L’ancien dirigeant évoque également une tentative de rachat de la franchise James Bond, aujourd’hui contrôlée par Amazon. Cette offensive s’inscrivait dans la même logique que les acquisitions réussies de Marvel et de Star Wars, destinées à renforcer durablement le portefeuille de grandes licences de Disney.

Le groupe de Mickey a aussi tenté de mettre la main sur BuzzFeed. L’opération a échoué après le refus de son cofondateur Jonah Peretti qui voulait conserver le contrôle de son média.