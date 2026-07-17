Apple propose des mises à jour de ses applications Apple Music et Apple TV du côté d’Android avec l’ajout de quelques nouveautés. Il y a notamment une nouveauté en commun : de nouveaux widgets.

Du mieux pour Apple Music et Apple TV sur Android

L’application Apple Music sur Android se met à jour en passant de la version 5.2 à la version 6.5. Pourquoi un tel saut ? C’est peut-être pour être raccord avec le numéro de version d’iOS. En effet, la dernière version stable à ce jour est iOS 26.5. Si l’on veut être précis, il y a également eu iOS 26.5.1 et iOS 26.5.2, mais on peut imaginer qu’Apple ne va pas adopter ces numéros pour des applications.

Pour ce qui est des nouveautés, il y a l’ajout de deux widgets. Le premier a pour nom « Accédez rapidement à vos éléments épinglés » et le second permet d’accéder rapidement aux radios en direct. Cela rejoint d’autres widgets qui étaient déjà disponibles, dont En lecture, Récemment joué, Recommandations et Classements.

Image 9to5Google

Toujours au niveau d’Apple Music sur Android, une nouveauté en place permet de partager des musiques, des albums, des playlists et des paroles sur WhatsApp.

Pour ce qui est d’Apple TV, l’application Android passe en version 2.5 et ajoute de nouveaux widgets. On retrouve « Continuer à regarder » décliné en trois tailles : petit, moyen et grand. La première affiche un film ou un épisode de série, la deuxième propose deux programmes et la troisième affiche une image d’un film ou série qui s’accompagne d’une liste pouvant être défilée pour voir d’autres contenus. Un simple appui sur un programme lance l’application et commence la lecture.