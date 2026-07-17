Apple TV prépare une nouvelle plongée dans les coulisses du sport américain avec The Dynasty: UConn Huskies. La plateforme a publié le premier trailer de cette série documentaire en trois parties consacrée au programme féminin de basket-ball de l’Université du Connecticut, l’un des plus titrés et influents de l’histoire universitaire américaine.

Une dynastie du basket racontée en trois épisodes

Programmé pour le 21 août 2026, le documentaire revient sur la construction d’un modèle sportif hors norme, porté pendant plusieurs décennies par l’entraineur italo-américain Geno Auriemma. Apple présente la série comme le récit de « l’ascension du programme le plus dominant de l’histoire du basket universitaire », avec des images d’archives inédites, des interviews exclusives et un accès intime aux joueuses, entraîneurs, anciennes gloires, rivales et journalistes.

La série s’intéresse notamment à l’équipe championne nationale 2025, mais aussi à l’héritage laissé par plusieurs générations de joueuses passées par UConn. Le docu ne se limite pas à montrer des victoires et dévoile aussi la pression, les sacrifices, ainsi que l’obsession de l’excellence de cette équipe hors norme.

Apple TV renforce son catalogue de documentaires sportifs

La réalisation est confiée à Matthew Hamachek, déjà remarqué pour Tiger, et Erica Sashin, connue pour Wrong Man. Avec ce projet, Apple TV poursuit une stratégie déjà visible avec Stephen Curry: Underrated, les documentaires consacrés à Lionel Messi ou encore Onside: Major League Soccer.