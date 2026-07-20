Apple précise le calendrier de Being Heumann, le prochain long-métrage de Siân Heder. Le film sera projeté dans une sélection de salles le 6 novembre 2026, avant son arrivée sur Apple TV le 13 novembre. La cinéaste retrouve ainsi la plateforme quatre ans après le triomphe de CODA, récompensé par l’Oscar du meilleur film en 2022.

Le combat historique de Judy Heumann porté à l’écran

Inspiré de faits réels, Being Heumann retrace l’engagement de Judy Heumann, figure majeure de la défense des droits des personnes handicapées aux États-Unis. Le récit se concentre sur le sit-in organisé en 1977 à San Francisco, durant lequel plus d’une centaine de militants occupèrent un bâtiment fédéral afin d’obtenir l’application de la section 504 de la loi sur la réadaptation.

Ruth Madeley incarne Judy Heumann, tandis que Mark Ruffalo interprète Joseph Califano Jr., alors secrétaire américain à la Santé, à l’Éducation et aux Affaires sociales. Dylan O’Brien, Rob Delaney, Ray Fisher et Jon Beavers complètent la distribution.

Siân Heder veut dépasser les codes du biopic

La réalisatrice ne souhaite pas livrer un portrait académique. Elle explique avoir voulu montrer des personnages « désordonnés, drôles, complexes et parfois franchement agaçants », loin des représentations réduisant les personnes handicapées à la pitié ou à un héroïsme artificiel.

Being Heumann ouvrira également le Festival international du film de Toronto le 10 septembre. Avec ce drame et Tenzing, autre production attendue en 2026, Apple TV confirme ses ambitions pour la prochaine saison des récompenses.