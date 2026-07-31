Apple explore de nouvelles pistes d’approvisionnement en RAM, notamment auprès des fournisseurs chinois CXMT et YMTC, pour faire face à la pénurie mondiale de mémoire vive qui touche l’industrie. Mais Tim Cook, le patron d’Apple, prévient que cela ne traduira pas obligatoirement par une baisse de prix des iPhone, des Mac et d’autres produits.

Une diversification qui ne garantit pas la baisse des prix

Dans l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple, Tim Cook a déclaré :

En ce qui concerne les sources d’approvisionnement, vous savez, le marché de la DRAM compte principalement trois fournisseurs et il est évident que s’il y en avait davantage, ce serait une bonne chose. Cela nous aiderait du point de vue de l’approvisionnement et peut-être aussi au niveau des prix. L’impact sur les prix n’est pas clair, mais cela pourrait aider du point de vue de l’approvisionnement. C’est pourquoi nous évaluons toutes les options.

Les hausses de prix déjà appliquées sur plusieurs produits Apple, liées au coût croissant de la mémoire, pourraient donc s’installer durablement. Le marché de la RAM reste concentré autour de trois fournisseurs historiques (Samsung, SK Hynix et Micron), ce qui limite la concurrence et les marges de négociation d’Apple. Ajouter des acteurs supplémentaires renforce la sécurité d’approvisionnement, mais rien n’indique que cela suffira à inverser la tendance tarifaire actuelle.

Kevan Parekh, directeur financier d’Apple, a accompagné Tim Cook dans cette communication prudente sur les marges à venir. Les deux dirigeants insistent sur le même point : la disponibilité des composants et leur prix évoluent selon des logiques distinctes. Une pénurie peut se résorber sans que les tarifs reviennent à leur niveau antérieur, notamment quand les nouveaux entrants pratiquent des prix alignés sur le marché plutôt que des tarifs cassés.

CXMT et YMTC, des fournisseurs sous surveillance

Apple négocie avec CXMT et YMTC, deux fabricants chinois de RAM inscrits sur la liste noire du Pentagone. Bien que ce n’est pas obligatoire, Apple cherche à obtenir le feu vert auprès de l’administration Trump avant toute intégration dans la chaîne d’approvisionnement. La mémoire issue de ces fournisseurs serait réservée aux appareils commercialisés hors des États-Unis, tandis que les composants des fournisseurs habituels continueraient d’équiper les produits vendus sur le marché américain.

Cette séparation géographique pourrait permettre à Apple de tester de nouvelles sources sans s’exposer directement aux restrictions réglementaires américaines. Elle illustre aussi la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement technologiques, tiraillées entre les impératifs industriels et les tensions géopolitiques.