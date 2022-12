Spirited, le film avec Ryan Reynolds et Will Ferrell, est désormais le film le plus populaire sur Apple TV+. Cette version musicale de l’histoire de Charles Dickens fait plus fort que les autres programmes disponibles sur la plateforme de streaming.

Apple TV+ a révélé la popularité de Spirited auprès de Deadline. Le diffuseur n’a toutefois communiqué aucune donnée précise. Difficile donc de savoir combien de personnes ont réellement regardé le film.

C’est aussi l’occasion d’apprendre qu’Emancipation, le nouveau film avec Will Smith au casting, se porte très bien, apportant 27% de nouveaux d’utilisateurs à Apple TV+. Le documentaire Selena Gomez: My Mind & Me connaît également un certain succès, au point d’être le programme le plus populaire de la plateforme de streaming chez les jeunes adultes.

D’autres films verront le jour en 2023 sur Apple TV+. Il y a notamment Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, dont le budget dépasse les 200 millions de dollars. C’est beaucoup, surtout pour un film en streaming (qui sortira certes dans quelques cinémas américains pour une éligibilité aux Oscars). Titanic, Spider-Man: No Way Home, Wonder Woman 1984, Tenet et bien d’autres ont eu le même budget.

Parmi les autres films prévus l’année prochaine, il y a Argylle (avec Henry Cavill, Bryce Dallas Howard et Dua Lipa), Tetris (avec Taron Egerton), Napoleon de Ridley Scott (avec Joaquin Phoenix) ou encore Ghosted (avec Chris Evans et Ana de Armas).