Le gouvernement américain a décidé de ne pas opposer son veto à l’interdiction d’importation et de vente d’Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis. Sans surprise, Apple n’apprécie pas le blocage décidé initialement par la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) et réagit aujourd’hui.

Apple n’apprécie pas l’interdiction de vente d’Apple Watch

Dans une déclaration à 9to5Mac, Apple indique :

Chez Apple, nous travaillons sans relâche pour créer des produits et des services qui ont un impact significatif sur la vie des utilisateurs. C’est ce qui pousse nos équipes — clinique, conception et ingénierie — à consacrer des années au développement de fonctions de santé, de fitness et de bien-être scientifiquement validées pour l’Apple Watch, et nous sommes inspirés par le fait que des millions de personnes à travers le monde ont grandement bénéficié de ce produit. Nous sommes en profond désaccord avec la décision de l’ITC et l’ordre d’exclusion qui en découle, et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour renvoyer l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 à nos clients aux États-Unis dès que possible.

Dès maintenant, Apple n’est plus autorisé à vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, que ce soit sur son site Internet ou dans les Apple Store physiques aux États-Unis. Cela fait suite à la violation de deux brevets de Masimo au niveau du capteur d’oxygène sanguin des montres connectées. Rien ne change dans les autres pays.

Il a été précédemment révélé qu’Apple travaillait sur une mise à jour logicielle pour corriger le tir au niveau de l’Apple Watch. Mais Masimo pense que ce travail sera inutile parce que les brevets non respectés par Apple concernent le matériel et non le logiciel.