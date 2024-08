Apple a annoncé une keynote pour le 9 septembre afin notamment de présenter les iPhone 16. Mais il y aura également de nouvelles Apple Watch et la date choisie est intéressante. En effet, le 9 septembre 2024 marquera les 10 ans de la présentation de la toute première montre connectée d’Apple.

Apple Watch X pour les 10 ans ?

Le 9 septembre 2014, Apple a tenu une keynote pour annoncer les iPhone 6 et 6 Plus. La conférence s’est terminée avec un « one more thing » qui était la présentation de l’Apple Watch. Il a toutefois fallu attendre le 24 avril 2015 pour la commercialisation.

Naturellement, certains se posent la question du 10e anniversaire et d’un modèle qui sort de l’ordinaire. Nous savons déjà qu’il y aura l’Apple Watch Series 10, mais ce ne sera pas une grosse mise à niveau. Peut-on aussi s’attendre à une supposée Apple Watch X ? Ce serait similaire dans l’idée à ce qu’a été l’iPhone X, en proposant une vraie rupture par rapport aux précédents iPhone.

Des rumeurs ont déjà vu le jour pour l’Apple Watch Series 10. Elles ont indiqué que la nouvelle montre sera proposée avec des cadrans de 45 et 49 mm, contre 41 et 45 mm avec l’Apple Watch Series 9. Des rendus ont également dévoilé le design général, confirmant un design plus que similaire aux montres existantes. Le nouveau modèle serait malgré tout plus fin. Les dimensions seraient d’environ 46 x 39,7 x 11,6 mm, ce qui serait un peu plus large que l’Apple Watch Series 9 mais plus petit que l’Apple Watch Ultra.

Du retard pour certaines fonctionnalités

D’autres rumeurs ont indiqué qu’Apple proposera un système d’attache magnétique qui libérerait de l’espace dans l’Apple Watch. Apple a également travaillé sur la détection de l’hypertension et de l’apnée du sommeil pour le modèle de cette année, mais de récentes fuites ont suggéré que ces fonctionnalités pourraient ne pas être prêtes au lancement. Apple aurait des problèmes de fiabilité pour la fonction d’hypertension, ce qui pourrait entraîner des retards, et la détection de l’apnée du sommeil repose sur la surveillance de l’oxygène dans le sang qu’Apple a dû temporairement retirer de l’Apple Watch aux États-Unis en raison de problèmes de brevets.

À l’arrivée, il est possible que l’Apple Watch des 10 ans ne soit pas exceptionnelle et se contente d’être une mise à niveau assez classique.