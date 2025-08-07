Apple a vu une douzaine de membres de son équipe d’intelligence artificielle quitter l’entreprise depuis janvier 2025 pour rejoindre des concurrents comme Meta, OpenAI, xAI ou Cohere, dans un contexte de guerre féroce pour les talents en IA dans la Silicon Valley, comme le rapporte le Financial Times.

Une vague de départs critiques

Parmi les départs notables :

Ces employés, dont plusieurs ont contribué à des publications sur les modèles d’IA d’Apple en 2024, faisaient partie d’une équipe restreinte de 50 à 60 personnes dédiée aux modèles fondamentaux pour l’IA. Chaque départ représente donc une perte significative pour Apple.

Selon Aaron Sines, recruteur chez Razoroo, ces départs reflètent une « crise de confiance » dans l’avenir de l’IA chez Apple. Les talents en IA, notamment ceux ayant une expertise dans les modèles fondamentaux, sont désormais considérés comme des « atouts stratégiques » équivalents à la propriété intellectuelle ou à des unités commerciales entières. Il estime qu’il n’existe qu’environ 1 000 à 2 000 experts mondiaux capables de développer et déployer ces modèles, rendant la concurrence encore plus intense.

Difficultés autour de Siri et d’Apple Intelligence

Ces départs coïncident avec les défis d’Apple pour moderniser Siri en intégrant des grands modèles de langage (LLM). Une version améliorée de l’assistant, annoncée comme une fonctionnalité clé d’Apple Intelligence lors de la WWDC 2024, n’a pas encore été déployée. Apple travaille à Zurich sur une nouvelle architecture logicielle pour Siri, basée sur un modèle monolithique entièrement construit sur un LLM, remplaçant le système hybride actuel, fragmenté par des ajouts successifs. Ce nouveau Siri vise à être plus conversationnel, avec une meilleure compréhension du contexte utilisateur, une reconnaissance des éléments à l’écran et des contrôles plus poussés par application.

Lors du dernier appel qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple, Tim Cook a indiqué que l’entreprise « fait de bons progrès » sur un Siri plus personnalisé, s’appuyant sur Apple Intelligence, avec un lancement prévu en 2026. Ces nouvelles capacités incluront une meilleure contextualisation, une interaction plus rapide et des fonctionnalités avancées. Cependant, les départs massifs et la concurrence accrue de Meta, OpenAI et xAI pourraient compliquer ces ambitions, surtout si Apple ne parvient pas à retenir ou attirer de nouveaux talents.

De meilleurs salaires ailleurs

Cette hémorragie de talents met en lumière les défis d’Apple dans la course à l’IA, où le fabricant d’iPhone doit rivaliser avec des entreprises offrant des salaires colossaux et des projets ambitieux. Bien que l’entreprise investisse dans des infrastructures comme son centre de Zurich et des partenariats stratégiques (par exemple, avec Samsung pour la fabrication de puces), la perte d’experts clés pourrait ralentir ses progrès.

L’annonce de Tim Cook sur un Siri amélioré en 2026 sera un test crucial pour démontrer qu’Apple Intelligence peut rester compétitif (ou pas) face à des acteurs comme ChatGPT ou les offres de Google et Meta.