Apple a annoncé les iPad Pro M5, MacBook Pro M5 et Vision Pro M5, et ces appareils auront le droit à une mise à jour logicielle dès le lancement. Les mises à jour en question sont déjà sur les serveurs d’Apple en réalité.

Une mise à jour « day one » pour les nouveaux produits Apple

L’iPad Pro M5 embarque par défaut une version différente d’iPadOS 26.0 (build 23A8330) de celle que le public a pu télécharger le mois dernier (build 23A341). Cette version a la particularité d’avoir les pilotes dédiés pour que la nouvelle tablette soit pleinement reconnue.

Depuis, Apple a proposé iPadOS 26.0.1 (build 23A355) pour le public. Cela remonte au 26 septembre. Il se trouve que l’iPad Pro M5 aura le droit à une version différente d’iPadOS 26.0.1 (build 23A8464) au lancement et celle-ci est déjà sur les serveurs d’Apple. Il est possible de la télécharger (au format IPSW) à cette adresse.

Le scénario est similaire pour le MacBook Pro M5. Il embarque macOS Tahoe 26.0 (build 25A8353) par défaut et aura le droit à la mise à jour macOS 26.0.1 (build 25A8364) au lancement. Elle diffère de la version déjà disponible pour les autres Mac. Quant à l’Apple Vision Pro, il dispose de visionOS 26.0 par défaut. Il aura le droit à une version dédiée (build 23M8340) de visionOS 26.0.1 au lancement.

Pour rappel, les précommandes sont déjà ouvertes pour les iPad Pro M5, MacBook Pro M5 et Apple Vision Pro M5. La commercialisation de chaque produit se fera le 22 octobre.