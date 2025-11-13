Alors que la demande pour les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max est importante, Apple ferait face à une réalité bien plus morose sur son segment d’entrée de gamme. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 16e connaîtrait des ventes décevantes, un échec qui fait écho à celui déjà bien documenté de l’iPhone Air.

L’iPhone 16e peinerait à trouver son public

Lancé plus tôt cette année au prix de 719 € (mais disponible maintenant pour 669 € chez Amazon), l’iPhone 16e avait pourtant des atouts sur le papier, avec une puce A18 (la même que les iPhone 16 et 16 Plus), un écran OLED et un capteur photo de 48 mégapixels. Malgré cela, les ventes seraient faibles, suggérant que la tentative d’Apple de créer un iPhone « abordable » (par rapport au reste de la gamme) a échoué.

Ce constat s’ajoute à la situation de l’iPhone Air, dont la faible demande a été largement commentée. La situation serait telle que l’ensemble de la production de ce modèle devrait cesser d’ici la fin du mois, signant la fin prématurée d’un appareil qui n’a pas trouvé son public. Cet enchaînement de contre-performances met en lumière la difficulté d’Apple à proposer des smartphones alternatifs aux iPhone standards, Pro et Pro Max.

Apple ne renonce pas et prépare des successeurs

Malgré ces revers, Apple ne semble pas prêt à abandonner le terrain. Le fabricant prépare déjà des successeurs avec l’espoir d’inverser la tendance. Un iPhone 17e est ainsi attendu pour le printemps 2026. Il serait doté de la puce A19 (la même que l’iPhone 17 standard) et pourrait surtout intégrer la Dynamic Island, une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux modèles plus chers.

De son côté, l’iPhone Air 2, dont le lancement a été reporté à 2027, bénéficierait lui aussi d’améliorations : un deuxième capteur photo à l’arrière, une batterie de plus grande capacité et même un système de refroidissement par chambre à vapeur. En musclant la fiche technique de ses futurs modèles, Apple espère visiblement leur donner les arguments qui ont manqué à la génération actuelle pour convaincre.