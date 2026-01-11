Le MacBook Pro célèbre ses 20 ans avec la présentation par Steve Jobs qui a eu lieu lors du Macworld de San Francisco le 10 janvier 2006. Ce lancement historique marquait le remplacement du PowerBook et le basculement stratégique des puces PowerPC vers les processeurs d’Intel.

Le lancement du MacBook Pro a symbolisé une rupture technologique majeure pour Apple, nécessitant un changement de nom pour souligner l’adoption des processeurs Intel. Initialement proposé uniquement en format de 15 pouces, la gamme s’est rapidement étoffée avec un modèle de 17 pouces quelques mois plus tard. Le format de 13 pouces, d’abord lancé comme un MacBook en aluminium en octobre 2008, a rejoint la famille Pro dès 2009.

La première génération sortie en 2006 offrait deux configurations avec un écran de 15,4 pouces (1 440 x 900 pixels). Le modèle d’entrée de gamme coûtait 2 149 euros à l’époque et proposait un processeur Core Duo à 1,67 GHz, 512 Mo de RAM et un disque dur de 80 Go. La version supérieure à 2 699 euros avait le droit à un processeur Intel Core Duo à 1,83 GHz, 1 Go de RAM et 100 Go de stockage. Entre l’annonce et la livraison un mois plus tard, Apple a revu les performances à la hausse, livrant finalement des processeurs plus rapides (1,83 GHz et 2,0 GHz) et une option sur mesure à 2,16 GHz.

Voici la présentation par Steve Jobs :

Des nouveautés majeures et quelques controverses

En deux décennies, le MacBook Pro a intégré des technologies devenues standards comme la webcam, le connecteur d’alimentation MagSafe, le châssis unibody en aluminium et l’écran Retina haute définition. Cependant, certaines tentatives ont divisé les utilisateurs. La Touch Bar remplaçant les touches de fonction et le clavier papillon, source de pannes fréquentes, ont entraîné des programmes de réparation étendus et plusieurs recours collectifs.

L’année 2020 a marqué un nouveau tournant décisif avec l’intégration de la puce M1 sur plusieurs Mac, dont le MacBook Pro. Ce passage à Apple Silicon a libéré le constructeur des cycles de sortie d’Intel, permettant une intégration matérielle-logicielle plus poussée et des gains significatifs en performance et efficacité énergétique.

Un futur tourné vers l’OLED et le tactile

L’avenir du MacBook Pro semble se dessiner autour d’une refonte majeure prévue pour fin 2026 ou début 2027. Les rumeurs évoquent l’arrivée d’un écran OLED, le support du tactile et potentiellement une Dynamic Island inspirée de l’iPhone. Apple travaillerait également à affiner et alléger le design de ses ordinateurs portables les plus puissants pour en accroître la portabilité.