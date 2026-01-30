Tim Cook promet une année 2026 qui sort du lot pour Apple et le monde de la tech en général, annonçant l’arrivée de produits radicalement nouveaux. Le patron d’Apple affirme que l’entreprise s’apprête à dévoiler des technologies inédites dans les mois à venir.

Lors de l’appel qui a suivi la présentation des résultats trimestriels, Tim Cook a utilisé un langage particulièrement audacieux, tranchant avec ses habituelles formules prudentes sur le futur de la marque. Il a déclaré :

Comme je l’ai dit au début de mes remarques, ce fut, à bien des égards, un trimestre remarquable pour Apple et nous sommes enthousiasmés par toutes les opportunités que nous aurons au cours de l’année à venir pour proposer des innovations jamais vues auparavant et enrichir la vie des utilisateurs à chaque étape. Avec tant de choses à attendre dans les semaines et les mois à venir, j’ai toute confiance que notre meilleur travail reste à venir.

iPhone pliable, lunettes ou domotique ?

Cette promesse d’innovations « jamais vues auparavant » dépasse le discours standard sur une future gamme de produits qui doivent être intéressants. Elle relance immédiatement les spéculations sur les projets secrets de Cupertino. Les regards se tournent vers plusieurs candidats potentiels : un iPhone pliable sans pliure visible, des lunettes connectées capables de rivaliser avec Meta ou encore une offensive majeure dans la maison connectée avec un hub intelligent et des caméras de surveillance. Il est toutefois bon de noter que les rumeurs suggèrent que certains produits (dont les lunettes connectés et les caméras de surveillance, n’arriveront pas avant 2027.

L’année 2026 s’annonce donc chargée pour Apple, qui devra transformer cette rhétorique ambitieuse en réalité commerciale face à une concurrence déjà bien installée sur ces créneaux.