Apple a annoncé plusieurs nouveaux produits cette semaine, avec l’iPhone 17e, le MacBook Neo, le MacBook Air M5, le MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, les Studio Display et Studio Display XDR, ainsi que l’iPad Air M4. Mais il y a un absent dans cette liste : l’iPad 12 avec sa puce A18.

Il faut patienter pour l’iPad 12

Quelques rumeurs avaient suggéré que l’iPad 12 était sur le point d’être présenté, mais ce ne fut pas le cas. Faut-il comprendre qu’il y a eu un retard ? Ou les rumeurs se sont-elles trompées ? Étant donné que ces dernières avaient vu juste sur les autres produits, il est possible qu’Apple ait décidé de reporter la sortie de sa tablette la moins chère à plus tard.

L’iPad 12 devrait embarquer la puce A18 (ou A19 si l’on en croit une rumeur), là où l’iPad 11 propose la puce A16. Le passage à la puce A18 va ainsi permettre à l’iPad d’entrée de gamme d’avoir Apple Intelligence. Tous les autres iPad peuvent déjà profiter des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Mais à part ça, il ne faudrait pas s’attendre à grand-chose pour l’iPad 12. Apple se chargerait seulement de proposer une nouvelle puce pour davantage de puissance et donc le support d’Apple Intelligence.

L’actuel iPad 11 a vu le jour en mars l’an dernier. Son prix de départ est de 389 euros chez Apple, mais 359 euros chez Amazon. On peut imaginer que ce sera la même chose pour son successeur quand il arrivera.