L’offensive européenne d’Apple dans la diffusion de la Formule 1 en streaming marque un coup d’arrêt. En renouvelant ses droits de diffusion avec la F1 au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie, Sky éloigne Apple TV de trois marchés majeurs. Il reste maintenant la France.

Sky restera le diffuseur exclusif de la F1 au Royaume-Uni et en Irlande jusqu’à la saison de 2034, tandis que les droits pour l’Italie iront jusqu’en 2032. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, l’extension ajoute cinq années à un contrat qui courait déjà jusqu’en 2029. La manœuvre compte autant que sa durée. Sky a sécurisé ces droits avant toute mise en concurrence ouverte, ce qui a fermé la porte à d’éventuels prétendants avant même un appel d’offres.

Le montant exact n’a pas été communiqué, mais les estimations donnent une idée du terrain sur lequel Apple aurait dû se battre. La part Royaume-Uni/Irlande est évaluée autour de 200 millions de livres (231 millions d’euros) par saison, tandis que d’autres estimations situent l’ensemble de l’accord autour d’un milliard de livres (1,15 milliard d’euros).

Qu’en est-il de la France avec Canal+ et la F1 ?

Le calendrier n’annule pas les plans immédiats d’Apple car son contrat aux États-Unis suit déjà sa propre trajectoire. L’accord de cinq ans a démarré avec la saison 2026 et Eddy Cue, le vice-président des services du groupe, a récemment expliqué que commencer par les droits F1 aux États-Unis était « sans aucun doute la meilleure stratégie », tout en ajoutant : « J’espère que nous pourrons nous étendre à d’autres marchés ».

Cette ambition internationale ne disparaît pas, mais ce ne sera pas simple pour Apple. Tous les grands pays européens ne sont toutefois pas fermés : en France, par exemple, Canal+ est le diffuseur et détient les droits jusqu’en 2029. À voir si Apple arrivera à obtenir les droits lors du renouvellement de ces derniers.

Apple a déjà commencé à intégrer la F1 dans l’ensemble de son écosystème. Le sport dispose désormais d’une section dédiée dans l’application Apple TV, d’un suivi de course dans l’application Apple Sports, de guides de circuits dans Apple Plans et de playlists dans Apple Music.