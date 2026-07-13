Apple a acquis certains actifs et a recruté des employés de SigScalr, la start-up à l’origine de SigLens, une plateforme d’observabilité open source concurrente de Splunk, Datadog et Elasticsearch. Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.

SigScalr bascule chez Apple

L’acquisition, datée du 12 mars 2026, n’a été rendue publique qu’aujourd’hui via le site de la Commission européenne. Cette divulgation découle des obligations de notification imposées par le Digital Markets Act (DMA) aux entreprises désignées comme « gatekeepers », dont Apple fait partie. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué et Apple n’a fourni aucune précision publique sur l’usage prévu de cette technologie.

SigLens permettait aux entreprises de collecter et d’analyser des journaux d’événements, des données et des traces applicatives, se positionnant comme une alternative économique et open source face à des solutions commerciales bien établies comme Splunk, Datadog ou Elasticsearch. Cette rachat s’inscrit potentiellement dans une logique de renforcement des outils internes de développement ou de surveillance des services chez Apple, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été apportée à ce stade.

Conséquence directe de cette opération, le site de SigScalr a été mis hors ligne et le dépôt GitHub de SigLens a basculé en mode lecture seule. Les développeurs à l’origine du projet ont adressé un message d’adieu à leur communauté, expliquant que « ce qui a commencé comme une idée est devenu quelque chose de bien plus grand grâce à cette communauté » et remerciant les contributeurs pour leurs retours, leurs suggestions et leur confiance tout au long du projet.

Ils ont également annoncé un changement de licence vers Apache 2,0, plus permissive, en précisant vouloir encourager activement quiconque souhaiterait faire un fork du projet ou le faire évoluer dans une nouvelle direction. Cette pratique d’archivage accompagné d’un changement de licence reste courante lors du rachat de start-up open source par de grands groupes technologiques, permettant à la communauté de poursuivre le développement de manière indépendante malgré le retrait des équipes fondatrices.