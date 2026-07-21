Apple TV a publié la première bande-annonce de la saison 2 de Las Azules, son thriller policier mexicain porté par Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez et Amorita Rasgado. Les nouvelles images annoncent une enquête plus politique, directement liée aux blessures historiques du Mexique. Le retour de la série est programmé le 12 août 2026.

Une affaire criminelle liée au massacre de 1968

Désormais promue lieutenante, María doit composer avec les règles de l’institution tout en poursuivant sa quête de vérité. La découverte du corps d’une étudiante militante entraîne les quatre policières vers une affaire remontant au massacre étudiant de 1968. Un second cadavre, associé à cet épisode, fait rapidement basculer l’enquête vers une conspiration plus vaste.

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Le trailer insiste sur la corruption qui traverse la police, les tensions internes du groupe et les risques personnels pris par María, Valentina, Gabina et Ángeles. Après une première saison consacrée à leur intégration dans la première brigade féminine du Mexique, les Azules disposent de davantage d’autorité, sans pour autant échapper au sexisme ni aux pressions hiérarchiques.

Huit épisodes diffusés chaque semaine

Apple avait renouvelé Las Azules pour une saison 2 en mai 2025. Créée par Fernando Rovzar et Pablo Aramendi, la série permet également de retrouver à l’écran Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappán, Horacio García Rojas et Bruno Bichir.

La saison comptera huit épisodes. Le premier sera disponible le mercredi 12 août sur Apple TV, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 30 septembre.