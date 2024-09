Apple a mis en ligne une vidéo sur sa chaine YouTube qui fait office de résumé de la keynote du 9 septembre, où les iPhone 16 ont notamment été annoncés.

La keynote dure 1 heure et 38 minutes, là où le résumé frôle les 4 minutes. Autant dire qu’il s’agit d’un moyen d’aller directement à l’essentiel.

La keynote a été l’occasion de découvrir les nouveaux smartphones d’Apple, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus avec leur puce A18. Il y a également eu les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro avec la puce A18 Pro. Les téléphones n’ont pas été les seuls, le fabricant a également levé le voile sur les AirPods 4. Deux modèles existent, avec le second qui propose la réduction active de bruit.

D’autres produits ont été annoncés lors de la conférence, dont le casque AirPods Max avec un port USB-C à la place du port Lightning et de nouveaux coloris. Il y a également eu l’Apple Watch Series 10, ainsi qu’un modèle noir satiné pour l’Apple Watch Ultra 2. Mais l’Apple Watch Ultra 3 n’a pas été au rendez-vous. C’est en lien avec la puce interne (plus d’informations sur cet article dédié).

Plusieurs produits sont d’ores et déjà disponibles à la précommande. Pour les iPhone 16, il faudra attendre le 13 septembre. Tous seront commercialisés le 20 septembre, à savoir vendredi de la semaine prochaine.

À noter qu’Apple a également mis en ligne une vidéo extraite de sa keynote qui se focalise pendant 5 minutes sur l’usage d’Apple Intelligence sur iPhone.