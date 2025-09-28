Nous savons déjà qu’Apple prépare iOS 26.0.1 pour venir corriger les premiers bugs d’iOS 26 sur iPhone. Il y a une nouvelle information qui vient confirmer la sortie imminente, suggérant une disponibilité pour les prochains jours.

iOS 26.0.1 devrait arriver d’ici les prochains jours

Sur X (ex-Twitter), un compte privé qui a souvent de bonnes informations autour des mises à jour logicielles avant la sortie par Apple, annonce que le numéro de build pour iOS 26.0.1 sera 23A355. Il avait récemment indiqué que ce serait 23A35_, tout en précisant que le dernier chiffre allait bientôt être connu. C’est maintenant chose faite.

En comparaison, la version finale d’iOS 26 qui a vu le jour le 15 septembre dernier a pour numéro de build 23A341. Les iPhone 17 Pro et Pro Max ont eu le droit à une version légèrement différente, à savoir 23A345.

Plusieurs bugs avec iOS 26

À quoi s’attendre avec iOS 26.0.1 ? La liste des correctifs n’est pas connue pour le moment. Mais les utilisateurs ont déjà signalé plusieurs bugs depuis l’installation d’iOS 26. Il y a notamment des problèmes de déconnexions avec le Wi-Fi et CarPlay. Il se trouve que la première bêta d’iOS 26.1 semble corriger ce souci si l’on se base sur les témoignages d’utilisateurs. On peut donc imaginer qu’iOS 26.0.1 s’en chargera également.

D’autre part, plusieurs utilisateurs ont des problèmes avec la carte SIM et le réseau mobile en général. S’ajoute à cela la recherche dans l’application Calendrier qui ne fonctionne plus pour certains utilisateurs ou encore Apple Intelligence qui peut être indisponible sur les iPhone 17.

Il faut maintenant espérer qu’iOS 26.0.1 corrigera un maximum de bugs, dont ceux cités.